Zunftbaum am Goggelbrunnen

Die Tage werden länger, die Sonne wärmer – und der Zunftbaum wird nach der Winterpause wieder aufgehübscht: Neue bunte Bänder werden daran geknüpft, damit er für den 1. Mai fein herausgeputzt ist. Dann wird der Bauhof der Gemeinde Brühl wieder mithelfen, das gute Stück an Ort und Stelle zu bringen. Und zwar an den Gockelbrunnen in Rohrhof, wo die Bevölkerung am Mittwoch, den 1. Mai, von 11 bis 13 Uhr wieder herzlich eingeladen ist, bei Bratwürsten und Steaks, bei Brezeln und allerlei flüssigen Erfrischungen sowie Musik die Aufstellung des Baumes mitzufeiern. Und sie können die starken Männer und Frauen des Gewerbevereins Brühl & Rohrhof an der Kurbel anfeuern, bis sich der Baum in die Senkrechte erhoben hat. Denn dies ist noch immer Muskelarbeit. In diesem Jahr zeichnen erstmals Ariane und Klaus Lehr vom Ratzefummel in Rohrhof verantwortlich für die Organisation des fröhlichen Festes mit langer Tradition. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019