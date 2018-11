Zur Disco heute aufs Eis

Zum Start der neuen Eislaufsaison setzt das Eissportzentrum Herzogenried heute, Freitag, 2. November, einen ersten Höhepunkt. Für Eislauffreunde gibt es wieder die beliebte Eisdisco für Jung und Alt. Jeweils zum Start und Ende einer Saison ist das gesonderte Angebot für alle Musik- und Eislaufliebhaber im Programm.

Schlittschuhe vor Ort erhältlich

Das Eissportzentrum lädt von 20 bis 22.30 Uhr zum Discolauf ein, Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 5,60 Euro (keine Ermäßigung). Zu 1980er- und 1990er Musik sowie zu aktuellen Charts können die Kufen-Künstler über die Eisfläche tanzen oder einfach Freundinnen und Freunde treffen und mit ihnen Runden drehen – das alles ist an dem Abend möglich. Das Bistro Eisblick bietet den Besucherinnen und Besuchern an diesem Abend ein Getränke-Special an. Schlittschuhe können vor Ort gegen eine Gebühr ausgeliehen werden. Der Ticket-Vorverkauf für die stark nachgefragte Eisdisco wurde bereits im Eissportzentrum gestartet.

Saison bis März

Auch die nächste Eisdisco am 1. Februar im kommenden Jahr können sich Eislauf-Freunde jetzt schon einmal vormerken. Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit, sich beim öffentlichen Lauf zu den normalen Öffnungszeiten des Sportzentrums an der Käthe-Kollwitz-Straße regelmäßig auf die Kufen zu stellen. Die Eislaufsaison geht noch bis zum 17. März 2019. Infos unter der Tel. 0621/ 30 10 95 oder unter www.mannheim.de/eislaufen red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.11.2018