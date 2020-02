Zuversicht – gerade in dieser Zeit

Für alle Narren herrschte bis heute die fünfte Jahreszeit. Aber mit Aschermittwoch ist bekanntlich nicht alles vorbei, sondern nur die Fasnacht. Dafür beginnt die Passionszeit, beziehungsweise Fastenzeit. Manche Menschen haben in diesen Tagen, nicht zuletzt nach den Anschlägen in Hanau, das Gefühl, Unglück, Dummheit und Leid nähmen in diesem Jahr besonders großen Raum in der Welt ein. Die Evangelische Kirche widmet die Fastenzeit 2020 deshalb dem Thema „Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus“.

„Die Aktion soll ein Kontrapunkt sein zu der pessimistischen Haltung mancher Menschen“, erklärte Maibritt Gustrau, Pfarrerin der ChristusFriedenGemeinde. Die Reihe gebe es schon lange. Wichtig sei, Zuversicht gerade zu dieser Zeit. Es gebe zwar viele Gründe und Sorgen, was in der Gesellschaft und mit der Erde passiert – Stichwort „Klimawandel“. „Ob es gelingt, zurück zu rudern, ist eine große Sorge, aber das wird nur gelingen mit Zuversicht – Angst und Sorgen geben keine Kraft“, betonte Gustrau. Das Motto der Evangelischen Kirche soll die Menschen im Sinne Jesu Christi dazu ermuntern, Zukunftsangst und Misstrauen zu überwinden, so Gustrau. In der Geschichte von Tod und Auferstehung, der die Passionszeit und Ostern gewidmet sind, lebe neben Glaube und Liebe das Prinzip Hoffnung, wie es Paulus in seinem Brief an die Korinther beschreibt, erklärte die promovierte Theologin. Angst und Sorge seien zwar zentrale Elemente menschlichen Bewusstseins; sie dürften aber nicht dominieren und Menschen in Hoffnungslosigkeit fallen lassen. „Angst ist keine Lösung“, betonte die Pfarrerin.

Weniger hysterische Reaktionen

Gustrau wünschte sich daher „manchmal etwas weniger hysterische Reaktionen“. Allerdings hätte sich durch „Fridays for Future“, ohne bei den Menschen gleichsam als „Wadenbeißer“ immerfort zu insistieren, ja nichts verändert. Der Erhalt der Schöpfung, der schon oft Thema der Predigten in der ChristusFriedenGemeinde gewesen sei, sei verbunden mit einer Schonung der Ressourcen und mit Nachhaltigkeit.

Das Fasten, das es schon lange in der Katholischen Kirche gibt, habe als Thema erst in den 1960er Jahren in der Evangelischen Kirche Einzug gehalten. Sie selbst habe sich in der Fastenzeit vorgenommen, auf unnötigen Fernsehkonsum zu verzichten, so Gustrau. Die ChristusFriedenGemeinde werde die Menschen mit Texten und Bildern durch die Passionszeit begleiten. So beschäftigt sich eine interaktive Zeitreise im Gemeindesaal der Friedenskirche vom 9. bis 22. März verstärkt mit dem Leben Jesu, eine Kooperation der Jugendkirche mit der ganzen Kooperationsgemeinde.

Der interaktive Ansatz wendet sich an Gruppen, von der Kita bis zu den Senioren mit altersgerechten Führungen. Außerdem lädt die ChristusFriedenGemeinde zur Reihe „Passion im Bild“ mit Andachten immer mittwochs vom 26. Februar bis 8 April um 19 Uhr in die Christuskirche ein.

Bei der Betrachtung verschiedener Bilder, die Szenen aus der Passionsgeschichte zeigen, machen sich die Pfarrer Stefan Scholpp und Maibritt Gustrau und ihre Kollegen Gedanken über die Passionszeit, die die Besucher ermutigen sollen. Ein Tageskalender zur Fastenaktion der Evangelischen Kirche, der im Pfarramt erhältlich ist, zeigt zudem täglich, wie viel Verstand, Mut und Können in uns, in den Familien, Freundeskreisen und Gemeinschaften steckt. „Und wie wir diese Ressourcen auch in schwierigsten Lebenslagen aktivieren können“, ergänzt Maibritt Gustrau. Die Passionszeit lehre deshalb auch: „Wir haben keinen Grund zu Pessimismus.“

