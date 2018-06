Zwei Tage buntes Treiben

Anzeige

Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit: Die Interessengemeinschaft Neckarauer Vereine (IGNV) lädt ein zum 15. Neckarauer Stadtteilfest. Am Samstag, 23. Juni, 11 bis 23 Uhr und Sonntag, 24. Juni, 11 bis 21 Uhr, lockt auf dem Neckarauer Marktplatz und den umliegenden Straßen wieder das kunterbunte Markttreiben. Viele Vereine unter dem Dach der IGNV locken mit interessanten und abwechslungsreichen Mitmachangeboten: Es gibt Geschicklichkeitsspiele für Jung und Alt, wie beispielsweise Lutscherweitwerfen, eine Hüpfburg, eine Rudermaschine sowie ein Kickerturnier.

Auch für das leibliche Wohl sorgen die Neckarauer Vereine durch ein reichhaltiges Angebot, das von Kaffee und Kuchen, Bier, Wein, Sekt und Pfälzer-Spezialitäten über Gegrilltes, Fisch bis hin zu Crêpes für jeden Geschmack etwas bietet.

Die offizielle Eröffnung des Jubiläumsfestes erfolgt am Samstag um 15.30 Uhr mit dem traditionellen Fassbieranstich – dieses Jahr durch die bekannte Mannheimer Grafikerin und Künstlerin Barbara Eckert-Stahl. Danach beginnt das breitgefächerte Bühnenprogramm – ein musikalisches Feuerwerk der Extraklasse von Jazz bis Rock und Pop. Tamara Pusch bringt die Besucher am Samstag ab 16 Uhr in Schwung. Danach rockt die Formation „(F)Altenrock“, eine Gründung der Pop-Akademie mit Senioren und dem Anspruch „Rock gegen Vorurteile“, die Bühne. Ab 18 Uhr geht die Party mit „Good Times“ und dem Sound der 60er- und 70er-Jahre richtig los.