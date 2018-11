Zweifacher Neuanfang

18 Jahre lang hat er den Mannheimer Osten betreut, die Stadtteilseiten für diesen Bereich an maßgeblicher Stelle mitgestaltet und mitentwickelt – jetzt ist es Zeit für einen Wechsel: Dirk Jansch wird künftig am Newsdesk dieser Zeitung, sozusagen der Steuerzentrale des Blatts, zuständig sein für Blattplanung und Koordination der Seiten Politik, Länder, Wirtschaft sowie Seite 3 und Qualitätskontrolle. Sein Nachfolger ist ab sofort Roger Scholl, der bisher in der Lokalredaktion unter anderem für die Themen Handel, lokale Wirtschaft, Innenstadt-Entwicklung, Arbeitsmarkt sowie für die beliebte Rätselserie „Erkennen Sie Mannheim?“ verantwortlich war.

Jansch hat im Anschluss an sein Volontariat im Jahr 2000 den Bereich Mannheim Ost übernommen und seitdem über die Stadtteile Feudenheim, Käfertal, Vogelstang und Wallstadt berichtet. Schwerpunktthemen waren zudem Stadtentwicklung, Konversion und die Sport- und Bäderlandschaft in Mannheim.

Roger Scholl absolvierte seine journalistische Ausbildung zum Redakteur beim damaligen Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart und Mannheim. 1991 wechselte er in die Lokalredaktion des „MM“. Jetzt freuen sich beide auf ihre neuen Aufgaben. dir/scho

