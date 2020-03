Coronavirus - Mannheim verbietet unter anderem Besuch von Kinos, Clubs und Bars

Mannheim.Die Stadt Mannheim hat wegen des Coronavirus von Sonntag an bis zum 19. April den Besuch von Kinos, Clubs, Diskotheken, Spielhallen, Prostitutionsstätten und Indoorspielhallen verboten. Das teilte die Verwaltung am Freitagabend mit. Untersagt sind zudem Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen: "Dies gilt sowohl für öffentliche als auch für private Veranstaltungen, sowohl im Freien als auch in geschlossenen Räumen", heißt es in der Verfügung aus dem Rathaus. Auch der Gastronomiebetrieb muss eingestellt werden, es sei denn es handelt sich um Lokale, in denen Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle oder zum Mitnehmen abgegeben oder ausgeliefert werden.

Geschlossen werden ab Sonntag zudem Hallenbäder, Sporthallen, Eissporthallen. Auch die städtischen Museen und das Planetarium schließen ab Sonntag. Der Rosengarten ist ebenso gesperrt, wie im Nationaltheater und der Alte Feuerwache sämtliche Veranstaltungen abgesagt wurden. Hinzukommt: "In Krankenhäusern sind in der Regel keine Besuche mehr möglich." Mannheims Oberbügermeister Peter Kurz betonte, dass die Maßnahmen nötig seien, um Zeit zu gewinnen, damit das Gesundheitssystem entlastet werde. Den Angaben zufolge sind in Mannheim seit Freitagabend 28 Corona-Infektionen bekannt. Am Vorabend waren es noch 19.

Wei die Stadt Mannheim mitteilt, gilt die Allgemeinverfügung ab Sonntag, 15. März 2020, und kann auf der städtischen Homepage abgerufen werden.