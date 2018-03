„Das ist schade für uns“

Anzeige

Mannheim/Wiesloch.Die Rhein-Neckar-Region verliert an Gewicht auf den wichtigsten deutschen Aktienmärkten. Nach 22 Jahren im MDax rutscht die Mannheimer Südzucker AG in den SDax – ein Abstieg von der zweiten in die dritte Börsenliga Deutschlands. Der Wieslocher Finanzdienstleister MLP wiederum verschwindet aus dem SDax und ist keinem Börsenindex mehr zugeordnet. Wie die Deutsche Börse mitteilte, treten die Änderungen am 19. März in Kraft. Im Herbst 2017 schon musste der Mannheimer Industrieservicekonzern Bilfinger vom MDax in den SDax wandern.

Den Ausschlag für die Degradierung gab bei Südzucker und MLP der sinkende Aktienkurs. Dieser ist ein wichtiger Bestandteil der Berechnungen, nach denen die Deutsche Börse die Zugehörigkeit zu Dax, MDax oder SDax festlegt (siehe Infokasten). Innerhalb eines Jahres verlor die Südzucker-Aktie 37,5 Prozent an Wert. Die Nachricht vom Börsenabstieg brachte aber keine negativen Kurs-Ausschläge. Im Gegenteil: Die Aktie ging mit einem Plus von rund 2,2 Prozent aus dem Handel.

So kommen Unternehmen in den Dax Die Zusammensetzung von Dax, MDax, TecDax und SDax wird von der Deutschen Börse alle drei Monate unter die Lupe genommen. Dabei wird sie vom Arbeitskreis Aktienindizes unterstützt, dem Vertreter von nationalen und internationalen Finanzinstituten angehören.

Das Gremium trifft sich jeweils am dritten Handelstag im März, Juni, September und Dezember und berät die Börse bei der Zusammensetzung.

Für Fondsmanager, die mit ihren Produkten Indizes nachbilden, sind das wichtige Termine. Sie müssen entsprechend den Entscheidungen reagieren und Aktien derjenigen Unternehmen, die von Änderungen betroffen sind, entweder kaufen oder verkaufen.

Wer in den Dax kommt, entscheidet die Deutsche Börse anhand von Ranglisten für die Marktkapitalisierung (Kurs mal Aktienzahl im Streubesitz) und den Börsenumsatz. So wird sichergestellt, dass im Dax die 30 größten und umsatzstärksten Unternehmen sind.

Beim Börsenumsatz wird auf den durchschnittlichen Umsatz der letzten zwölf Monate geschaut. Dax-Unternehmen müssen ihren Sitz in Deutschland haben. Bei der Dax-Überprüfung im September ist es für einen Nebenwert leichter aufzusteigen, weil niedrigere Hürden gelten.

Der MDax enthält 50 vorwiegend mittelständische Unternehmen aus klassischen Branchen wie Pharma, Chemie, Maschinenbau oder Finanzen. Der SDax mit ebenfalls 50 Werten schließt sich für kleinere Unternehmen unterhalb des MDax an. Der TecDax bildet die Entwicklung der 30 größten Technologieunternehmen unterhalb des Dax an.

Aus der Region sind die Unternehmen BASF (Chemie), HeidelbergCement (Baustoffe), Merck (Pharma) und SAP (Software) im Leitindex Dax. Fuchs Petrolub (Schmierstoffe) ist im MDax. Bilfinger (Industrieservice), Heidelberger Druckmaschinen und die Hornbach Holding (Baumärkte) sind im SDax.

Starker Druck von außen

Auch der Streubesitz spielt bei den Index-Berechnungen eine Rolle. Der Mannheimer Zuckerhersteller hat mit 34 Prozent relativ wenige Aktien im Streubesitz – Hauptaktionär ist mit 56 Prozent die Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft. Südzucker sei in der MDax-Rangliste immer weiter nach unten gerutscht, erklärt Uwe Streich, Börsenexperte der Landesbank Baden-Württemberg. Außerdem habe der Druck von außen zugenommen: „Durch Börsengänge und Abspaltungen drängen einige Unternehmen nach“, sagt Streich. In den MDax rücken die Start-up-Schmiede Rocket Internet und die Immobilienfirma Aroundtown auf. „Wenn Immobilienwerte und Wachstumsunternehmen ein stärkeres Gewicht bekommen, müssen selbst Weltmarktführer wie Südzucker sich mit dem Abstieg abfinden“, sagt Marc Gabriel, Analyst der Lampe Bank. Seit im Oktober 2017 die EU-Zuckermarktordnung ausgelaufen ist, hat es Südzucker mit einem stärkeren Wettbewerb zu tun. In den nächsten Monaten wird mit fallenden Zuckerpreisen gerechnet.