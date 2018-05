„Der historisch tiefe Preis überschattet alles“

Anzeige

Zwei Jahre lange Schwächephase

Zuletzt hat Südzucker auf die neuen „Freiheiten“, vor allem im Export, mit deutlich mehr Anbauflächen für Zuckerrüben reagiert. Die Kapazitäten sollen bestmöglich ausgenutzt werden, so dass die Fixkosten pro Tonne Zucker sinken. Damit will sich das Unternehmen gegen die niedrigeren Preise stemmen. Heer und Kölbl rechnen damit, dass die schwierige Phase in spätestens zwei Jahren überwunden ist. Sie beziehen sich dabei auf die üblichen Auf- und Ab-Bewegungen bei den Preisnotierungen am Weltmarkt. Der Zuckerkonsum soll nach Schätzungen wieder steigen. Zudem könne auf Dauer kein Unternehmen zu solchen Preisen profitabel wirtschaften, so Kölbl.

Nach wie vor arbeitet Südzucker daran, Kosten zu straffen und Abläufe zu verbessern. Der Einstellungsstopp in der Mannheimer Zentrale gilt weiterhin, dort arbeiten derzeit rund 530 Beschäftigte.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Südzucker wie erwartet zu Ende gebracht. Die finalen Resultate hätten den vorläufigen Eckdaten größtenteils entsprochen, schreibt Laura Cherdron vom Analysehaus Independent Research. Der Konzernumsatz ist gestiegen, auch das operative Ergebnis hat leicht zugelegt. Zumindest bis September 2017 lief das Zuckergeschäft gut, auch das Segment Frucht lieferte einen wichtigen Anteil zum Ergebnis. Aktionäre sollen für das angelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von unverändert 45 Cent je Aktie erhalten. Darüber muss noch die Hauptversammlung Mitte Juli entscheiden.

Neue Investitionen

Durch den erwarteten Verlust im Kerngeschäft Zucker rechnet das Unternehmen damit, dass das operative Ergebnis 2018/19 deutlich auf 100 bis 200 Millionen Euro zurückgehen wird. Der Umsatz soll weiter zwischen 6,8 und 7,1 Milliarden Euro liegen. Vorstandschef Heer kündigt trotz „wirtschaftlich schwieriger Zeiten“ Investitionen an: Die Bioethanolanlage in Zeitz (Sachsen-Anhalt) wird erweitert, die Weizenstärkeanlage im österreichischen Pischelsdorf ausgebaut.

Südzucker stellt neben Zucker auch Lebensmittelzutaten, Fruchterzeugnisse und Tiefkühlpizza her. Der Konzern ist zudem Hauptaktionär des Mannheimer Bioethanol-Herstellers CropEnergies.

