Schwere neue Zuckerwelt

Mannheim.Aktionärsvertreter Hans-Martin Buhlmann liebt bildhafte Vergleiche. „Südzucker braucht einen neuen Brandschutz“, sagt Buhlmann, der die Vereinigung Institutioneller Privatanleger (VIP) leitet, auf der Hauptversammlung im Mannheimer Rosengarten. Der „Brand“ bei Südzucker ist für ihn das Ende der EU-Marktordnung. Südzucker tut sich schwer mit dieser neuen Welt, in der es unter anderem keine festen Produktionsquoten mehr gibt. Dafür einen Wettbewerb, der noch härter geworden ist.

Vorstandschef Wolfgang Heer spricht vor 2900 Besuchern im Rosengarten von einem „historischen Bruch“. „Seit Oktober 2017 arbeiten wir in einem der am wenigsten regulierten Zuckermärkte der Welt“, erklärt er. Schon im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres die Zuckererlöse seien „empfindlich“ zurückgegangen. Über das gesamte Jahr geht der Konzern sogar von einem Verlust im Kerngeschäft aus, weil die Zuckerpreise so niedrig sind. Das Unternehmen rechnet mit mindestens zwei schweren kommenden Jahren, dann sollen sich die Preise wieder erholen. Heer ist zuversichtlich: Südzucker sei „gut gerüstet“, andere Sparten wie Frucht und Spezialitäten sorgten „für einen verlässlichen Halt trotz des starken Gegenwinds“.

Aktionärsvertreter aber reagieren enttäuscht und besorgt, was den schwachen Aktienkurs betrifft. Auch dass Südzucker im März aus dem M-Dax mittelgroßer Werte geflogen ist, haben sie nicht vergessen.