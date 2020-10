Südzucker gibt Hoffnung auf schwarze Zahlen im Kerngeschäft auf

Mannheim.Südzucker rechnet im laufenden Geschäftsjahr definitiv mit einem Verlust im Kerngeschäft Zucker. Er werde voraussichtlich zwischen 50 und 100 Millionen Euro betragen, hieß es am Donnerstag im Bericht zum zweiten Quartal. Bislang hatte der Mannheimer Konzern noch einen Gewinn für möglich gehalten.

An der Börse kam diese Nachricht schlecht an. Am Nachmittag lag der Aktienkurs rund zehn

...