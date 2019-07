Demütige Lilien

Darmstadt.Was die Mode angeht, kann sich Erich Berko seines Alleinstellungsmerkmals in der Kabine des SV Darmstadt 98 sicher sein. Der von Dynamo Dresden gekommene Neuzugang hat genug davon, ständig seine Socken zu suchen. Deswegen hat er jetzt ein eigenes Modell für seine Füße kreiert – und der 24-Jährige kann sich sicher sein. Diese Socken nimmt garantiert keiner seiner Kollegen mit. Sie sind verziert mit Affen – und auch Berkos Spitzname „Berks“steht drauf. Eine bessere Diebstahlsicherung gibt es kaum, das sieht auch der Mittelfeldmann so. „Ich mache meine Socken so, dass sie kein anderer anziehen kann oder wird“, verriet er gut gelaunt dem „Darmstädter Echo“.

Keine Frage: Die Stimmung bei den Lilien vor dem Saisonauftakt am Sonntag beim Hamburger SV ist gut, nun soll eine sorgenfreie Runde folgen. Sprich: Mit dem Abstiegskampf möchten die Südhessen nichts zu tun haben, das wäre nach bisweilen turbulenten Jahren durchaus ein Erfolg. Zumal die Darmstädter wissen, was sie an der 2. Liga haben. „Wir sollten immer wieder einmal darauf schauen, wo wir vor ein paar Jahren noch gestanden haben“, sagt Präsident Rüdiger Fritsch. mast

