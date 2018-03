Anzeige

Die sportliche Brisanz bleibt bestehen. Die nach der Hinrunde schon weit abgeschlagenen Pfälzer wittern unter Frontzeck nach Siegen in Braunschweig (2:1) und gegen Kiel (3:1) wieder Morgenluft, auch wenn es am Freitag gegen Sandhausen (0:1) einen Rückschlag setzte. Ein Erfolg im Nachholmatch am Mittwoch (18.30 Uhr), und das Schlusslicht käme bis auf einen Zähler an Darmstadt heran. Am Samstag (13 Uhr) erwartet Kaiserslautern beim Tabellen-15. Aue schon das nächste Kellerduell.

Wieder mit Kapitän Moritz

„Wir haben sechs Punkte aus drei Spielen geholt, das ist erst mal okay. Jetzt wollen wir uns auch in den kommenden Spielen gut präsentieren und möglichst etwas Zählbares mitnehmen“, erklärt Frontzeck, der aus privaten Gründen auf Mittelfeldmann Ruben Jenssen verzichten muss. Marcel Correia (Unterarmprellung) ist fraglich, der zuletzt gesperrte Kapitän Christoph Moritz steht wieder zur Verfügung. Während der FCK wieder von einer aktiven Beteiligung am Abstiegskampf sprechen kann, hat sich die Lage bei Bundesliga-Absteiger Darmstadt drastisch verschärft. Auf einen 1:0-Sieg beim FC St. Pauli folgten Niederlagen gegen Duisburg (1:2), Bochum (1:2) und zuletzt Bielefeld (0:2). Mit 22 Punkten rutschte die Elf des im Dezember zurückgekehrten Dirk Schuster auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Der Lilien-Coach räumt eine „gewisse Unruhe und Angespanntheit“ in seiner Mannschaft ein, will das Derby gegen den FCK jedoch nicht als Endspiel bezeichnen. In der Abwehr der Südhessen besteht Handlungsbedarf. Kapitän Aytac Sulu ist gelbgesperrt, Romain Brégerie und Sandro Sirigu sind angeschlagen.

Sorgen, dass die Erlebnisse vom 24. Januar sein Team einholen könnten, hat Frontzeck nicht. „Die Mannschaft ist mental gefestigt, das hat sie in den letzten drei Spielen bewiesen. Trotz der Umstände beim letzten Spiel in Darmstadt sind die Jungs stabil“, meint der 53-Jährige.

