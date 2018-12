Dirk Schuster ärgert die Mär von den langen Bällen

Der Klassenerhalt ist für Lilien-Trainer Dirk Schuster überlebenswichtig. © dpa

Darmstadt.Der SV Darmstadt 98 hat Dirk Schuster viel zu verdanken. In seiner ersten Amtszeit führte der Trainer den Verein von der Drittklassigkeit in die Fußball-Bundesliga. Nach seiner Rückkehr im vergangenen Jahr gelang als viertbestes Rückrundenteam der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Doch inzwischen sind am Böllenfalltor Missmut und Unruhe nicht mehr zu überhören. Die Erwartungen sind hoch, der sportliche Erfolg eher mäßig.

„Es war bisher eine durchschnittliche Saison“, sagte Schuster. Tabellarisch befinde man sich mit Rang 13 und sechs Punkten zur Abstiegszone im Soll. Das letzte Spiel vor der Winterpause in Paderborn (2:6) habe aber kein gutes Gefühl hinterlassen. „19 Punkte aus 18 Spielen sind kein guter Schnitt. Zu 100 Prozent zufrieden sind wir deshalb nicht.“

Dass es nicht so laufe, habe verschiedene Gründe. Angefangen von individuellen und taktischen Fehlern, mangelndem Spielglück bis hin zum erneut notwendig gewordenen personellen Umbau. Für den Unmut Einzelner habe er Verständnis: „Es geht um nichts anderes, als den SV Darmstadt 98 auf Dauer in der Zweiten Liga zu etablieren. Dass das schwierig wird, ist uns klar.“

Dass seine Mannschaft für die Gegner zu leicht auszurechnen ist, will er aber nicht stehen lassen. „Das Märchen mit den vielen langen Bällen möchte ich so langsam mal ausräumen“, sagt Schuster. Das sei „ein alter Hut aus der Vergangenheit in der Bundesliga. Und da war das der Situation geschuldet.“

Eine grundsätzliche Systemfrage stellt sich für ihn nicht. „Wir müssen uns fragen: Ist ein Hurra-Fußball in Darmstadt mit dem vorhandenen Kader machbar? Vor allem aber: Ist das erfolgreich? Am Ende müssen die Ergebnisse stimmen. Denn wegen der großen Investitionen in die Infrastruktur ist es für den Verein zwingend notwendig, die Klasse zu halten.“

Der Verein baut gerade sein Stadion um, die Kosten summieren sich laut Geschäftsführer Michael Weilguny stand jetzt auf über 40 Millionen Euro. Für den Klassenerhalt will Schuster deswegen im Winter personell nachbessern. Ein defensiver Mittelfeldspieler und ein Rechtsverteidiger stehen ganz oben auf dem Wunschzettel. dpa

