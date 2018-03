Ein bisschen Hoffnung

Anzeige

Darmstadt.Fußball-Zweitligist SV Darmstadt hat nach vier Niederlagen in Serie erstmals wieder gepunktet und schöpft im Abstiegskampf etwas Hoffnung. Gegen den 1. FC Heidenheim holte das Team von Trainer Dirk Schuster gestern trotz einer rund 75-minütigen Unterzahl immerhin ein 1:1 (0:1). Vor 13 650 Zuschauern am Böllenfalltor brachte Kevin Kraus die Gäste in der 7. Minute in Führung. Joevin Jones (60.) gelang per Kopfball der Ausgleich. Darmstadts Innenverteidiger Immanuel Höhn hatte in der 17. Minute wegen eines als Notbremse gewerteten Fouls die Rote Karte gesehen.

Während Heidenheims Coach Frank Schmidt zwei verlorenen Punkten hinterher trauerte, sprach Schuster von einem Punktgewinn. Das Spiel sei mental ein großer Schritt nach vorne gewesen, er sehe seine Mannschaft auf dem richtigen Weg im Kampf um den Klassenerhalt. „Wir haben uns reingebissen, reingekämpft – und das mit einem Mann weniger“, sagte Schuster. Auch Abwehrspieler Wilson Kamavuaka, der nach dem Platzverweis für Höhn eingewechselt wurde, befand: „Wir haben heute unsere Hausaufgaben gemacht. Wenn wir weiter so hart arbeiten, wird das Pendel auch irgendwann mal auf unsere Seite ausschlagen.“ lhe