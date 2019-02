Grammozis – der Mann mit der Malocher-Mentalität

Darmstadt.Abstiegsgefahr, keine Erfahrung als Profi-Cheftrainer und ein Kader, den er nicht zusammengestellt hat – die Herausforderung für Dimitrios Grammozis (Bild) sind hoch. Doch der neue Coach des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 gibt sich selbstbewusst. „Wenn man einige Jahre im Profigeschäft gespielt hat, weiß man, was Druck ist. Das ist normal, das ist Profifußball, kein Kindergarten“, sagte er bei seiner Vorstellung gestern.

Sechs Tage nach der Trennung von Dirk Schuster nahm der 40 Jahre alte Deutsch-Grieche seine neue Tätigkeit als Cheftrainer der Lilien auf. Zuletzt hatte Grammozis die U19 des VfL Bochum trainiert, war nach eigener Aussage zudem immer wieder als zweiter Co-Trainer der Zweitliga-Profis im Einsatz. Als Spieler war er unter anderen für den Hamburger SV, den 1. FC Kaiserslautern und den 1. FC Köln aktiv.

Grammozis soll die Mannschaft stabilisieren und möglichst schnell den Klassenerhalt schaffen, wie Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann betonte. Mittelfristig gehe es darum, das Team weiterzuentwickeln. „Ich bin ein Typ, der nach vorne will, der ehrliche Arbeit schätzt und immer wieder neue Lösungen sucht, um sportlichen Erfolg zu haben“, sagte Grammozis. Darmstadt stehe für ehrliche Arbeit. „Da ich auch mit dieser Malocher-Identität im Ruhrgebiet aufgewachsen bin, hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl, dass es passen würde.“

Wo er den Hebel ansetzen wird, wollte der neue Coach an seinem ersten Arbeitstag noch nicht sagen. Zunächst wolle er sich ein Bild von der Lage verschaffen. „Aber ich bin von dem Kader, so wie er zusammengestellt ist, zu 100 Prozent überzeugt“, sagte er. Grammozis gilt als Trainer, der das gleiche System verfolgt wie Vorgänger Schuster – mit Viererabwehrkette, Doppelsechs und einer Sturmspitze. Doch für ihn greifen solche Vergleiche zu kurz: „Man muss sich immer an die Gegebenheiten anpassen. Wie ist die DNA eines Vereins? Wie ist die Qualität des Kaders? Was für Einzelspieler hat man?“, sagte er. Man werde eine gesunde Mischung finden, um die DNA des Vereins zu vertreten und den Zuschauern ein gutes Gefühl zu geben. „Aber darüber hinaus ist es am wichtigsten, Lösungen für das nächste Spiel zu finden.“ lhe (Bild: dpa)

