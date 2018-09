Kempe rettet Lilien

Lilien-Profi Tobias Kempe (Mitte) bejubelt seinen Treffer. © dpa

Darmstadt.Marcel Franke schnaufte tief durch, dann ging er mit seiner eigenen Leistung hart ins Gericht. „Wir haben uns das Leben in der ersten Halbzeit sehr schwergemacht. Gerade im Spielaufbau haben wir ein paar Dinger eingestreut, gerade meine Person“, räumte der Innenverteidiger des SV Darmstadt 98 ein. Als es in der 90. Minute Freistoß für die Lilien gab, habe er Tobias Kempe den Ball gegeben und gesagt: „Tobi, hau ihn rein!“ Der Mittelfeldspieler folgte den Worten des Abwehrhünen und rettete dem Zweitligisten mit seinem Treffer das späte 1:1 (0:0) gegen den SV Sandhausen.

„Er kann ja auch nicht sagen, hau vorbei“, sagte der Torschütze später lachend und sichtlich erleichtert. Gegen die weiter sieglosen Gäste hatten sich die Lilien jedoch sehr schwergetan. „Wir standen am Rande einer Niederlage und können uns glücklich schätzen, dass wir mit einem Punkt nach Hause gehen“, sagte Trainer Dirk Schuster. Vor allem mit der ersten halben Stunde war auch er extrem unzufrieden. „Fehlerhaft“ und „brutal schlampig“ habe seine Mannschaft agiert.

Glückliches Remis

Erst danach kamen die Lilien besser ins Spiel. Außenverteidiger Immanuel Höhn hatte in der 32. Minute die erste Chance: Einen Freistoß von Kempe grätschte er über das Tor. Kurz darauf schoss Marcel Heller den Ball aus aussichtsreicher Position ebenfalls über den Kasten. Doch Darmstadt bekam die Partie nicht in den Griff, ganz im Gegenteil. Kurz nach Wiederanpfiff gingen die Gäste in Führung. „Da wurden wir kalt geduscht“, sagte Schuster.

Dem Treffer war eine ganze Kette mit individuellen Fehlern in der Abwehr vorangegangen. Zweimal hatte Sandhausens Leart Paqarada nahezu unbehelligt flanken können, schließlich köpfte Philipp Klingmann für die Gäste ein (46.). In der Folge drängte Darmstadt auf den Ausgleich. Kempe traf bereits in der 65. Minute die Latte, ehe er kurz vor Schluss aus rund 20 Metern perfekt zielte. „Der Ball lag sehr gut, der Torwart konnte ihn wohl nicht sehen“, beschrieb er die Szene. dpa

