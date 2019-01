Lilien ärgern St. Pauli

Darmstadt.Angreifer Serdar Dursun hat Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 zum 2:1 (0:1)-Heimsieg über Aufstiegsaspirant FC St. Pauli geschossen. Vor 11 800 Zuschauern am Böllenfalltor gingen die Gäste durch Ryo Miyaichi in Führung (37.). Marcel Heller (81.) gelang der Ausgleich, Dursun (89.) besorgte den Siegtreffer. St. Pauli musste damit einen Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen, für Darmstadt war es der erste Sieg nach sechs Spielen. Bei den Gastgebern gab Neuzugang Victor Pálsson sein Startelfdebüt. Bei den Hamburgern saß der in der Winterpause verpflichtete Alexander Meier zunächst auf der Bank und kam erst in der 84. Minute.

Darmstadt dominierte die erste Halbzeit über weite Strecken, ließ aber gute Gelegenheiten durch Dursun und Fabian Holland ungenutzt. St. Pauli ging durch die erste nennenswerte Strafraumszene in Führung. Kurz vor der Pause wäre den Gästen fast das 2:0 gelungen, als ein Ball von Dimitrios Diamantakos an den Pfosten ging. Doch die Lilien steckten nicht auf. dpa

