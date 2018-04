Lilien glauben fest an ihre Rettung

Anzeige

Sandhausen.Er war 2014 Fußball-Weltmeister, jetzt befindet sich Kevin Großkreutz am Scheideweg. Mit dem SV Darmstadt 98 steht er auf einem Abstiegsplatz in der 2. Bundesliga. Zur Halbzeit nahm ihn Trainer Dirk Schuster im Duell beim SV Sandhausen aus der Partie. Nach dem Schlusspfiff war der gesundheitlich angeschlagene Großkreutz weit und breit nicht zu sehen. Beim 1:1 (1:0) am Hardtwald standen mal wieder seine Kollegen im Fokus. Zum Beispiel Abwehrchef Aytac Sulu oder Torschütze Tobias Kempe – am Ende fehlte den Südhessen für den so dringend benötigten Siegtreffer allerdings das Glück.

Trotzdem war sich das Lilien-Lager einig: Das 1:1 hilft weiter, denn der Rückstand auf den Relegationsplatz wurde um einen Zähler auf drei Punkte Rückstand verkürzt. „Wir befinden uns auf dem richtigen Weg“, ist Fabian Holland von der Rettung überzeugt. Von einer vorzeitigen Kapitulation sind die Darmstädter meilenweit entfernt. „Wir sind am Leben“, bekräftigte Felix Platte, „und wir machen weiter – auch für die Fans. Es ist wichtig, dass wir nach dem Rückschlag wieder aufgestanden sind.“ Das ist eine wichtige Tugend im Kampf um den Klassenerhalt – und die muss nun auch Großkreutz im Endspurt unter Beweis stellen. Sonst droht dem Weltmeister der Total-Absturz. „Seit Wochen ist bei uns eine Mannschaft zu sehen, die alles gibt und sich den Klassenerhalt erarbeiten und verdienen will. Das macht mich sehr optimistisch“, sagte Sulu. Die letzten drei Gegner der regulären Saison sind Union Berlin (Heimspiel), Jahn Regensburg (auswärts) und Erzgebirge Aue (Heimspiel).

Der Nußlocher Sulu war an der ersten strittigen Szene beteiligt. Es dauerte nur zwei Minuten, bis der Ball zum ersten Mal im Lilien-Netz zappelte. Schiedsrichter Timo Gerach entschied jedoch, dass SVS-Stürmer Richard Sukuta-Pasu im Abseits stand. Er soll Sulu so sehr bedrängt haben, dass der Innenverteidiger das vermeintliche Gegentor nicht mehr verhindern konnte. Später drehte sich der Spieß um: Sulu verlor das Duell gegen Sukuta-Pasu. Der Sandhäuser legte den Ball zurück und Denis Linsmayer traf zum 1:0 (10.). Dass der Ball womöglich schon hinter der Torauslinie war, wertete Gerach nicht.