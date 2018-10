Lilien holen Remis in Regensburg

Regensburg.Der SV Darmstadt 98 hat nach zuletzt vier Niederlagen hintereinander wenigstens einen Teilerfolg gelandet. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster kam am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga zu einem am Ende glücklichen 1:1 (1:0) beim SSV Jahn Regensburg. „Bis zum 1:1 müssen wir eigentlich ein 2:0 vorlegen, da waren wir klar dominant“, sagte Flügelflitzer Marcel Heller nach dem Schlusspfiff. „Nach dem 1:1 haben die Regensburger mehr Mut bekommen, da wurde es schwer.“ Die Lilien stehen als Tabellen-14. weiterhin nicht besonders gut da.

Joevin Jones, der Nationalspieler aus Trinidad und Tobago, brachte die zunächst munter nach vorn spielenden Gäste in der 36. Minute in Führung. Marco Grüttner (55.) erzielte dann mit seinem sechsten Saisontor den Ausgleich. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018