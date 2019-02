Lilien wollen sich Grammozis angeln

Darmstadt.Im ersten Spiel nach der Entlassung von Coach Dirk Schuster will Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 zurück in die Erfolgsspur finden. „Die Mannschaft nimmt sich selbst extrem in die Pflicht. Der Willen, das Spiel zu gewinnen, ist in jedem Gespräch spürbar“, berichtete Interimstrainer Kai Peter Schmitz vor der Partie am Samstag gegen Dynamo Dresden.

Hinter den Kulissen ist die Suche nach einem Schuster-Nachfolger schon weit vorangeschritten. Dimitrios Grammozis, derzeit U-19-Trainer beim Ligarivalen VfL Bochum, ist der Wunschkandidat der Lilien und soll in den kommenden Tagen einen Vertrag unterschreiben.

„Dimi hat uns vom Darmstädter Interesse berichtet. Es ist sein Wunsch, eine Einigung zu erzielen, da er bereit wäre, das Angebot anzunehmen“, sagte Bochums Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz. Es bedürfe jedoch „weiterer Gespräche, um zu einer finalen Entscheidung zu kommen“.

Der 40 Jahre alte Grammozis spielte in der Fußball-Bundesliga für den Hamburger SV, den 1. FC Kaiserslautern und den 1. FC Köln. Als Trainer verfügt er bisher allerdings über keinerlei Erfahrungen im Profibereich. dpa

