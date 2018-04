Mit Pfosten und viel Glück

Anzeige

Darmstadt.Seit fünf Spielen ist der SV Darmstadt 98 ohne Niederlage, mit dem 1:0 über Tabellenführer Fortuna Düsseldorf gelang der erste Heimsieg seit über einem halben Jahr. Und trotzdem steht die Mannschaft weiter auf Rang 17 der 2. Fußball-Bundesliga. Von einer Wende oder gar Auferstehung wollte Trainer Dirk Schuster deswegen am Abend des Ostermontags auch nicht sprechen. Der Sieg sei nur „ein weiteres kleines Lebenszeichen“ im Kampf um den ersehnten Klassenverbleib gewesen.

„Ich bin sehr glücklich und sehr stolz, mit welcher kämpferischen Einstellung, mit welcher Moral und welcher Mentalität die Mannschaft diesen wichtigen Sieg über die Zeit gebracht hat“, lobte Schuster. Zugleich ließ der 50-Jährige jedoch keine Euphorie aufkommen: „Ich denke, dass wir gut beraten sind, weiter hart zu arbeiten, weiter ruhig zu arbeiten, um unser Ziel am Ende gemeinsam zu erreichen“, sagte der Coach, der die Mannschaft im Dezember nach der Beurlaubung von Torsten Frings übernommen hatte.

Im Wechselbad der Gefühle

Am Böllenfalltor beim letzten Flutlichtspiel vor dem Stadionumbau machten die Lilien gegen Düsseldorf ein Wechselbad der Gefühle durch: Nach fünf Minuten vergab der Südkoreaner Dong Won Ji aus kurzer Distanz die Riesenchance zur Führung. Dann hatte Düsseldorf mehrere gute Gelegenheiten. Tobias Kempe gelang in der 38. Minute mit einem abgefälschten Schuss die Führung. Doch nach der Gelb-Roten Karte für Abwehrspieler Fabian Holland in der 43. Minute wegen wiederholten Foulspiels mussten die Lilien mehr als eine Halbzeit in Unterzahl spielen. Düsseldorf traf im zweiten Durchgang noch zweimal den Pfosten. Aber am Ende rettete das engagiert kämpfende Schuster-Team den Dreier über die Zeit.