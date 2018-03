Mutmacher für die Lilien

Anzeige

Nürnberg.Der SV Darmstadt 98 hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen Überraschungssieg verpasst. Eine Stunde lang führte der Tabellen-17. gestern beim Aufstiegsaspiranten 1. FC Nürnberg mit 1:0. Am Ende reichte es aber nur zu einem 1:1 (1:0). Die Lilien schafften es dadurch wieder nicht, den direkten Abstiegsplatz zu verlassen.

Trainer Dirk Schuster war mit dem Spiel und dem Ergebnis trotzdem zufrieden. „Insgesamt können wir mit dem Punkt sehr gut leben“, sagte er. „Wir haben ein temporeiches und intensives Spiel gesehen, in dem Nürnberg die spielerisch bessere Mannschaft gewesen ist.“

Mittelstürmer Terrence Boyd erzielte in der 18. Minute das 1:0 für die Gäste. In der zweiten Halbzeit gerieten die Hessen aber wie schon zu Beginn des Spiels massiv unter Druck. Verteidiger Georg Margreitter traf elf Minuten vor Schluss zum verdienten Ausgleich für den Tabellenzweiten. Beinahe hätte in dieser Szene ausgerechnet der frühere Darmstädter Hanno Behrens den Ball über die Linie gedrückt. „Ich war aber nicht mehr dran“, stellte der Mittelfeldspieler klar. „Das Spiel hatte heute nur einen Sieger verdient“, resümierte Behrens. „Wir waren klar überlegen. Aber es war wie verhext.“