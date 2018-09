Schuster auf Fehlersuche

Darmstadt/Dresden.Früh einen Elfmeter verschuldet, zwei Gegentore entscheidend abgefälscht und einen Treffer dem Gegner direkt aufgelegt: Bei der 1:4-Auswärtspleite gegen Dynamo Dresden hat Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 einen gebrauchten Tag erwischt. Trainer Dirk Schuster monierte jedoch nicht die Tore: „Wir waren in den Zweikämpfen nicht gut aufgestellt und die Mentalität, die man uns immer nachsagt, war beim Gegner stärker ausgeprägt“, sagte er gestern beim Auslaufen. „Das war das, was mich etwas geärgert hat.“

Dass Darmstadt nicht nur Pech bei den Gegentoren hatte, sondern auch das Glück bei der Verwertung der eigenen Chancen fehlte, ließ Schuster nicht zählen. „Glück und Pech muss man sich im Fußball erarbeiten“, sagte der Coach. Wenn er sehe, wie Dresdens Patrick Ebert vor dem 2:1 der Dresdner zwei- dreimal im Mittelfeld gegrätscht habe, habe Dresden das Glück auch erzwungen. „Diese Szene war sinnbildlich.“

Über weite Phasen hatte Darmstadt die Partie zumindest auf Augenhöhe gestaltet, teilweise sogar dominiert. Vor 26 530 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion brachte Moussa Koné die Gastgeber durch einen von Marcel Heller verursachten Foulelfmeter bereits in der dritten Minute in Führung. Heller gelang eine Viertelstunde später der Ausgleich. Das Führungstor von Ebert im zweiten Durchgang wurde von Lilien-Verteidiger Fabian Holland abgefälscht, das dritte Tor durch Philip Heise von Heller. In der Nachspielzeit legte dann noch Mittelfeldregisseur Tobias Kempe unfreiwillig für Koné auf. dpa

