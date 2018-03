Symbol für den Darmstädter Abschwung

Anzeige

Es kam noch schlimmer: Im Winter 2017 geriet er im Stuttgarter Rotlichtviertel bei einer Tour mit Nachwuchsspielern des Vereins in eine Schlägerei, kam ins Krankenhaus. Der Verein und der Spieler lösten den Vertrag auf. Großkreutz erwog ein Ende seiner Profi-Karriere. Doch dann kam Torsten Frings.

Der damalige Darmstadt-Coach überzeugte ihn vor rund einem Jahr von einem Neuanfang bei den Lilien. Zu Beginn der aktuellen Saison lief auch alles gut. Nach dem 4:3 gegen Bielefeld stand man auf Rang zwei. Fürsprecher Frings nahm den Spieler bereits im Spätherbst öffentlich ins Gebet. Doch es wurde nicht besser. Frings musste nach elf Spielen ohne Sieg Anfang Dezember gehen. Nachfolger Dirk Schuster hatte den Ruf, problematische Spieler wieder in die Spur zu bekommen. Bei Großkreutz gelang es ihm nicht. Während des Rückspiels in Bielefeld (0:2) saß Großkreutz nur auf der Bank. „Kevin ist wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft, der zwischendrin mal eine Durststrecke hatte, wo einige Dinge nicht so funktioniert haben, wie wir uns das vorgestellt haben“, sagte Coach Schuster. Es sei aber nicht in Ordnung, alles an einem Spieler festzumachen.

Tatsache ist, dass nicht nur Großkreutz hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, sondern fast der gesamte Kader. Vom sechsmaligen Nationalspieler wird aber besonders viel erwartet. „Viele Spieler gucken nach ihm, wie er sich auf dem Platz und im Training gibt“, sagte Schuster. Trotz aller Probleme ist er deswegen überzeugt, dass Großkreutz noch ganz wichtig im Abstiegskampf werden kann. „Er ist ein solider Arbeiter, der das Herz auf dem richtigen Fleck hat und alles gibt für den Verein“, befand Schuster. dpa

