Unglückliche Rückkehr

Darmstadt.Das Kurzcomeback des „Fußball-Gottes“ ging gründlich daneben. Nur rund 30 Kilometer von seiner langjährigen Heimat Frankfurt entfernt erlebte Angreifer Alexander Meier einen ganz bitteren Abend. Mit seinem neuen Verein FC St. Pauli unterlag der 36-Jährige beim SV Darmstadt 98 am Dienstagabend 1:2. Bis zehn Minuten vor Schluss hatten die Hamburger in der Zweitliga-Partie noch geführt. Meier kam kurz nach dem Ausgleich und musste dann auf dem Platz miterleben, wie sein Team noch verlor.

„Erster Einsatz, das hat natürlich Spaß gemacht. Aber mit der Niederlage ist das natürlich alles andere als schön“, konstatierte Meier nach Spielende vor den zahlreichen Journalisten. Einige von ihnen waren nur seinetwegen aus Frankfurt gekommen.

Ikone bei der Eintracht

Für die Eintracht war er dort in 14 Jahren mit 137 Toren zum „Fußball-Gott“ der Fans aufgestiegen. Ende der vergangenen Saison wurde sein Vertrag nicht verlängert. In der Winterpause schloss sich der frühere Bundesliga-Torschützenkönig dem FC St. Pauli an – jenem Verein, bei dem er 2002 seine ersten Schritte als Fußball-Profi getan hatte.

Der Wechsel ist der wohl spektakulärste der Winterpause in der Zweiten Liga. Trainer Trainer Markus Kauczinski ist der Wirbel um seinen neuen Angreifer jedoch fast zuviel. „Meine Gedanken drehen sich nicht um Alex Meier, sondern um die Mannschaft“, sagte er. „Er ist Teil der Mannschaft. Dass er noch etwas Zeit braucht, weiß er selber.“

Nach einem halben Jahr ohne Spielpraxis fehlt es Meier an der nötigen Power für einen Einsatz über die volle Spielzeit. Wie weit er kräftemäßig sei, wollte er selbst nicht beziffern. „In der Vorbereitung habe ich zwei Spiele über 60 Minuten gemacht, jetzt hatte ich noch ein bisschen mehr Training. Aber es ist immer schwer, das in Minuten zu sagen“, erklärte er. Aber für 90 reiche es wohl noch nicht.

Dabei war in Darmstadt zwischenzeitlich sogar ein längerer Einsatz für Meier drin gewesen. Nachdem sich Mittelfeldspieler Jeremy Dudziak in der 18. Minute verletzt hatte und länger behandelt werden musste, überlegte Kauczinski, seine Formation umzustellen und schickte Meier zum Warmlaufen. „Das war eine Idee“, sagte der Coach. Doch am Ende konnte Dudziak durchspielen. Meier musste sich bis zur Schlussphase gedulden und ging dann als Verlierer vom Platz.

Darmstadt sei also nicht unbedingt sein Pflaster, stellte eine Journalistin fest. „Bis jetzt noch nicht“, gab Meier trocken zurück. Auch im hohen Fußballer-Alter von 36 Jahren hat er also noch Pläne.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 31.01.2019