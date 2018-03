Ärger über den „gebrauchten Tag“

Anzeige

Sandhausen.Marcel Schuhen wollte gar nicht groß drumherum reden. Der Torhüter des SV Sandhausen nahm das Tor zum 0:2 im Zweitliga-Duell beim SSV Jahn Regensburg auf seine Kappe. Von drei Möglichkeiten, die ihm nach einem Rückspiel von Manuel Stiefler (siehe Bild) in Sekundenbruchteilen durch den Kopf gegangen seien, habe er sich für die letztlich schlechteste entschieden. Den Ball mit den Händen aufzunehmen, verwarf er, weil der Schiedsrichter möglicherweise auf Rückpass entschieden hätte. Und statt den Ball „auf die Tribüne zu kloppen“, nahm er ihn mit dem Fuß an, Joshua Mees war dann den Tick schneller und staubte im Liegen ab. So stand der SVS am Ende mit leeren Händen da und das meist gebrauchte Vokabular war „ärgerlich“.

„Heute waren wir eigentlich überlegen und haben durch zwei Unkonzentriertheiten bei den unglücklichen Gegentoren einen oder sogar drei Punkte verschenkt“, ärgerte sich Schuhen. Denn auch vor dem 0:1 hatte die Abwehr geschlafen, obwohl es sich anschließend herausstellte, dass dem eine Fehlentscheidung des Linienrichters vorausgegangen war. Es wäre aber in dieser Situation besser gewesen, pessimistischer zu denken und konzentriert die Abwehrarbeit fortzusetzen, meinte Innenverteidiger Markus Karl selbstkritisch und war genauso zerknirscht wie seine Kollegen: „Aufgrund der zweiten Halbzeit waren wir insgesamt die aktivere Mannschaft und ein 2:2 wäre verdient gewesen. Es war ein sehr taktisch geprägtes Spiel, umso ärgerliches ist es, wie wir die Gegentore kassiert haben.“ Genauso sah es Geschäftsführer Otmar Schork: „Das war eine sehr ärgerliche Niederlage. Wir hätten mindestens einen Punkt mit nach Hause nehmen müssen. So ist es nun ein gebrauchter Sonntag für uns.“

Dass der SV Sandhausen aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt geholt hat, setzt die Mannschaft nun etwas unter Zugzwang. Weniger dadurch, dass der Abstand auf den dritten Platz etwas größer geworden ist, als durch die Tatsache, dass die Teams im Tabellenkeller fleißig punkten – wenn auch nicht alle.