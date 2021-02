Auf den Spuren von Winfried Schäfer

Sandhausen.Die Serie des Karlsruher SC hält. Nur das Team von Trainer Christian Eichner sowie der Spitzenreiter Hamburger SV sind im Kalenderjahr 2021 noch ohne Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga. Im badischen Derby beim SV Sandhausen musste der KSC aber alle Kräfte mobilisieren, um die abstiegsbedrohten Kurpfälzer in die Schranken zu weisen.

Nach einem 0:2-Pausenrückstand drehten Philipp Hofmann (46.) und Kyoung-Rok Choi (53./76.) die Partie. Vom Aufstiegskampf möchte der Doppeltorschütze aus Südkorea aber nichts wissen: „Wir schauen von Spiel zu Spiel.“

Kevin Behrens (30.) und Patrick Schmidt (40.) brachten Sandhausen in Führung, die Köpfe beim KSC hingen aber nur kurzzeitig. Eichner fand in der Kabine den richtigen Ton, bestätigte der frühere SVS-Profi Marco Thiede, der inzwischen die rechte Defensivseite des KSC beackert: „Ich glaube, das schafft er immer. Er hat gesagt, wir sollen die erste Halbzeit komplett vergessen. Es bringt nichts, sich über die Fehler, die man gemacht hat, Gedanken zu machen. Und die Reaktion, die wir gezeigt haben, spricht dann für sich.“

Wende nach der Pause

Eingeleitet von Hofmann, der gegen seinen Lieblingsgegner Sandhausen seinen sechsten Treffer erzielte, startete Karlsruhe nur 14 Sekunden nach Wiederbeginn die Aufholjagd. Bei den psychisch instabilen Hausherren zeigte dieses Tor Wirkung. In der Offensive tauchten sie fortan nur noch selten auf. Karlsruhe übernahm hingegen das Kommando und kam durch Choi zunächst zum Ausgleich und später zur Führung. Die Antworten des SVS verpufften wirkungslos – und so war am vierten Auswärtssieg des KSC in Serie nichts mehr zu ändern, womit die Badener einen über 30 Jahre alten Vereinsrekord eingestellt haben. Zuletzt war das 1987 gelungen, damals absolvierte ein gewisser Winfried Schäfer seine erste Saison als KSC-Coach – und krönte sein Debütjahr am Ende mit dem Aufstieg in die Bundesliga.

Seinen Anteil an der aktuellen Erfolgsserie hat Schlussmann Marius Gersbeck, der selbst bei der kurzen Anreise nach Sandhausen seine Mannschaft mit Musik einstimmte. „Er genießt seinen Job als DJ bei den Auswärtsfahrten“, sagte Thiede. „Aber im Ernst: Natürlich liegt es nicht daran. Ich finde, dass wir auch daheim gute Ergebnisse erzielt haben. Die Serie auswärts kann sich aber ebenfalls sehen lassen.“

In Sandhausen schrillen dagegen die Alarmglocken. Zum vierten Mal nacheinander gingen die Schwarz-Weißen ohne etwas Zählbares aus dem Nachbarschaftsduell hervor. Obendrein nimmt der Druck nach der 13. Niederlage weiter zu. Denn die Konkurrenz im Keller punktet konstant. „Es ist unglaublich, dass wir das Spiel auf diese Weise aus der Hand geben“, sagte Coach Michael Schiele, der im Blickpunkt steht. Von einer Trainerdiskussion möchte Präsident Jürgen Machmeier aber noch nichts wissen. Er nimmt stattdessen die Mannschaft in die Pflicht: „Nach 21 Spieltagen ist noch kein Team abgestiegen, aber die Jungs müssen sich hinterfragen, ob sie nach der Führung zu selbstsicher waren.“

