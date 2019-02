Belohnung vergessen

Sandhausen.Es hätte so ein schöner Nachmittag in der alten Heimat werden können für Torhüter Marcel Schuhen (Bild), der von 2006 bis 2012 beim 1. FC Köln spielte. „Es war sehr besonders und sehr emotional für mich. Ich habe viele Menschen wiedergetroffen“, meinte der 26-Jährige, ein Trost war dies aber kaum: „Leider konnten wir nichts Zählbares mitnehmen.“

83 Minuten hatte es so ausgesehen, als ob der abstiegsbedrohte SV Sandhausen beim Aufstiegskandidaten zumindest einen Punkt holen könnte – auch dank der ausgezeichneten Leistung seines Schlussmanns. Doch Anthony Modeste verdarb Schuhen mit seinem Doppelschlag die Rückkehr, und der SVS bleibt nach dem 1:3 (1:0) auf Platz 17 der 2. Fußball-Bundesliga.

Und nicht nur für den Schlussmann war das Spiel in Müngersdorf etwas Besonderes, denn Ersatzkeeper Niklas Lomb und Torwarttrainer Daniel Ischdonat stammern aus Leverkusen, Erik Zenga kickte über zehn Jahre für den Kölner Rivalen Bayer 04. Und die Familie von Trainer Uwe Koschinat lebt nach wie vor in der Domstadt. Doch auch die konnte den Coach kaum trösten, denn wieder einmal hatte sich seine Mannschaft für ihren Aufwand nicht belohnt: „Ich bin massiv enttäuscht, weil wir hier hergefahren sind, um etwas mitzunehmen. Und davon waren wir nicht allzu weit entfernt.“

Vor allem die erste Hälfte des SVS war hervorragend. Die Kurpfälzer hätten nach dem frühen 1:0 durch Wooten (4.) sogar noch nachlegen können. „Wenn wir das 2:0 machen, sieht es anders aus“, blickte Schuhen zurück und ärgerte sich vor allem, dass der Ausgleich nach einer Standardsituation gefallen war.

Keine Ausreden

Die Flinte ins Korn werfen will der Torhüter aber angesichts des Tabellenstands auf keinen Fall. „Ich mache mich da nicht verrückt, die letzten drei Auswärtsspiele waren das Schwerste, was es in der Liga gibt“, sagte er und blickt zuversichtlich auf die nächsten Aufgaben: „Wir müssen Fahrt aufnehmen. Nun kommen die Gegner, die wir schlagen müssen – und da darf es keine Ausreden mehr geben.“ (Bild: dpa)

