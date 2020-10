Corona-Fall beim SVS

Sandhausen.Jetzt hat die Pandemie auch den SV Sandhausen erreicht: Abwehrspieler Tim Kister wird dem Fußball-Zweitligisten am Samstag im Duell beim VfL Osnabrück (Spielbeginn: 13 Uhr) fehlen, weil er positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Der 33-Jährige habe zunächst Kopf- und Gliederschmerzen verspürt und sich daraufhin testen lassen. Nach dem positiven Ergebnis haben er, die Verantwortlichen des SVS und das zuständige Gesundheitsamt weitere Maßnahmen ergriffen, bestätigte Sandhausens Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca. Seither befindet sich Kister, der inzwischen wieder beschwerdefrei sein soll, in Isolation.

„Das waren zwei harte Tage. Bis die negativen Ergebnisse der anderen Spieler eingetroffen waren, hatte ich schlaflose Nächte. Jetzt sind wir aber erleichtert, dass wir am Samstag spielen können“, sagte Kabaca.

Für die Vorbereitung auf das Duell an der Bremer Brücke hatte der erste positive Corona-Fall am Hardtwald ebenfalls Konsequenzen. Die Mannschaft trainierte bisher nur in Kleingruppen, um die Kontakte untereinander bestmöglich zu reduzieren. „Darüber will ich mich aber gar nicht beklagen“, sagte Trainer Uwe Koschinat und führte weiter aus: „Osnabrück hatte ebenfalls positive Befunde und musste in dieser Saison sogar ein Spiel verlegen.“

Dieses verschobene Duell gegen den SV Darmstadt 98 wurde am Mittwochabend nachgeholt (1:1). Dadurch sind die Veilchen immer noch ungeschlagen und das völlig zurecht, findet Koschinat: „Das ist die Überraschungsmannschaft der vergangenen Jahre.“

