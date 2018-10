Der Neue soll so wie Kocak sein

Sandhausen.Die Stimmung am Hardtwald ist trotz des freundlichen Herbstwetters getrübt am Tag nach einer für viele überraschenden Entwicklung. Dass Jürgen Machmeier und Otmar Schork die Trennung von Trainer Kenan Kocak nicht leicht gefallen ist, ist zu spüren, als der Präsident und der Geschäftsführer des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen gestern vor dem Training die Mannschaft persönlich über die Entscheidung informieren, die sie am Abend zuvor getroffen haben. „Kocak hat in den letzten beiden Jahren mit seiner hervorragenden Arbeit die Mannschaft enorm weiterentwickelt“, betont Machmeier noch einmal. Aber nach einem intensivem Austausch kam die Vereinsführung des SVS dennoch zu dem Entschluss, sich von dem Mannheimer Fußballlehrer zu trennen.

Die Analyse der harten Fakten mit nur vier Siegen aus den vergangenen 24 Ligaspielen und der aktuelle Tabellenrang 17 mit nur fünf Punkten aus neun Partien sprach am Ende gegen den früheren Regionalliga-Meistertrainer des SV Waldhof. Kocak ist nach Uwe Neuhaus (Dynamo Dresden), Stefan Leitl (FC Ingolstadt) und Ilia Gruev (MSV Duisburg) der vierte Zweitligacoach, der in dieser Saison entlassen wurde.

Das Anforderungsprofil für den Neuen formuliert der SVS-Geschäftsführer relativ klar. „Es muss ein Trainer sein, der zu uns passt. Wir wollen einen Coach, der den Weg, den Kenan im taktischen und spielerischen Bereich eingeschlagen hat, fortführt“, erklärt Schork. Da der neue Mann auf der Trainerbank auch finanziell zu den Sandhäusern passen muss, dürfen die gerüchteweise gehandelten Jens Keller (zuletzt Union Berlin), Hannes Wolf (Stuttgart) oder auch Uwe Neuhaus unwahrscheinlich sein. Auch der typische Feuerwehrmann à la Peter Neururer dürfte genauso wenig als Lösung infrage kommen wie eine Rückkehr des früheren Aufstiegstrainers Gerd Dais, der Stammgast auf der Tribüne am Hardtwald ist.

Schorks Aussagen hinsichtlich eines Wunschkandidaten („Wir brauchen einen Trainer, der seine eigene Philosophie hat“) deuten darauf hin, dass eher ein junger, talentierter Mann gesucht wird, dem eine ähnlich moderne Fußball-Auffassung wie Kocak (37) nachgesagt wird. So einer wäre der gleichaltrige Lukas Kwasniok, der bis Ende Juli beim Karlsruher SC als U-19-Coach beschäftigt war und nach einer Posse um seinen wegen zu hoher Ablöseforderungen gescheiterten Wechsel zum Zweitligisten Erzgebirge Aue entlassen wurde. Kwasniok gilt als großes Talent und absolvierte seine Fußballlehrer-Ausbildung im März mit der Traumnote 1,0. Insider trauen ihm eine ähnliche Entwicklung wie Hoffenheims Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco (Schalke 04) zu.

Gestern leiteten Co-Trainer Gerhard Kleppinger, Torwarttrainer Daniel Ischdonat und Athletik-Trainer Dirk Stelly die Übungseinheiten. Schork deutete eine schnelle Nachfolgeregelung an: „Im Idealfall können wir schon in drei bis vier Tagen eine Lösung präsentieren. Wenn es nicht so ist, dann haben wir volles Vertrauen in Gerhard Kleppinger“, sagte er. Es ist aber davon auszugehen, dass der neue Chef im ersten Heimspiel nach der Länderspielpause gegen den FC Ingolstadt am 19. Oktober auf der Bank sitzen wird.

Zum ersten Mal entlassen

Für Kocak ist die Beurlaubung in Sandhausen der erste Rückschlag in seiner bisher steil nach oben verlaufenden Trainerkarriere. Zum ersten Mal wurde der Mann aus dem türkischen Kayseri, der in Mannheim aufwuchs, entlassen. Nach dem in der Relegation gegen Lotte knapp verpassten Drittliga-Aufstieg mit dem SV Waldhof im Sommer 2016 war der ehrgeizige Coach für eine sechsstellige Ablösesumme zum benachbarten Zweitligisten gewechselt.

Öffentlich äußern will sich der 37-Jährige vorerst nicht, wie er dieser Zeitung gestern auf Anfrage sagte. „Leider hat sich die Mannschaft in dieser Saison bisher zu wenig für ihre Auftritte belohnt. Die oft guten Leistungen haben sich zu selten in den Ergebnissen widergespiegelt. Ich bin mir aber sicher, dass die Jungs bald wieder in die Erfolgsspur finden werden, wenn sie so weiterarbeiten“, hatte er am Montagabend in der Pressemitteilung des Vereins gesagt. Es ist davon auszugehen, dass Kocak, der bundesweit trotz des abrupten Endes seines Engagements in Sandhausen einen sehr guten Ruf genießt, nicht allzu lange ohne Job bleiben wird.

