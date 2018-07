Die große Zuversicht

Anzeige

Sandhausen.Aus einem Grund ist Otmar Schork schon einmal schwer erleichtert. „In den vergangenen drei Jahren hatten wir jeweils im ersten Training eine schwerwiegende Verletzung“, erinnert sich der Geschäftsführer Sport des SV Sandhausen nur ungern an die Momente, als Robert Herrmann, Maximilian Jansen und José Pierre Vunguidica für längere Zeit ausfielen. Dieses Pech ist dem Fußball-Zweitligisten in dieser Saison erspart geblieben. „Toi, toi, toi – es gab nur kleinere Verletzungen“, berichtet Schork und hofft, dass Trainer Kenan Kocak am 4. August im Auftaktspiel bei der SpVgg Greuther Fürth auf alle Akteure zurückgreifen kann.

29 Spieler präsentierten sich gestern im BWT-Stadion am Hardtwald den Fotografen zum Mannschaftsbild im neuen Trikot. Mit diesem Kader will Schork auch in die Saison gehen: „Wir beabsichtigen, nichts mehr zu machen. Aber wir schauen natürlich, was sich auf dem Markt tut.“ Es könnte der Fall eintreten, dass ein Akteur mit Wechselwünschen auf den Verein zukommt, weil er wenig Chancen auf Einsatzzeiten sieht. Aber da gebe es derzeit keine Ansätze, der Konkurrenzkampf sei bei allem schon vorhandenen Teamgeist in vollem Gange.

Und dabei galt es, immerhin elf Neuzugänge für alle Mannschaftsteile zu integrieren – mit einem Schwerpunkt auf dem Angriff. „Es war uns wichtig, die Offensive neu zu beleben“, erklärt Schork mit Blick auf die Verpflichtungen von Mohamed Gouaida (Hamburger SV), Fabian Schleusener (Karlsruher SC), Florian Hansch (Chemnitzer FC), Kevin Behrens (1. FC Saarbrücken) und Karim Guedé (SC Freiburg). „Mal sehen, ob sie eine Bereicherung werden.“ Es ist keinesfalls so, dass ihnen der Geschäftsführer das nicht zutrauen würde. Aber außer Guedé hat noch keiner Zweitligaerfahrungen gesammelt.