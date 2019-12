Ein gefühlter Sieg

Sandhausen.Ganz so gut wie die Bootsfahrt auf dem Neckar werden die Fußballfans des Hamburger SV ihren Ausflug ins Stadion des SV Sandhausen nicht in Erinnerung behalten: Der Aufstiegsaspirant wartet nach dem 1:1 (0:1) bei den Kurpfälzern seit mittlerweile drei Partien in der 2. Bundesliga auf einen Sieg und erlitt im Kampf um die Rückkehr ins Oberhaus einen weiteren Rückschlag.

Aleksandr Zhirov hatte die Hausherren am Sonntag vor 12 958 Zuschauern zunächst in Führung gebracht (39.), in der zweiten Halbzeit glich Lukas Hinterseer aus (75.). Der jetzige SVS-Kapitän und frühere Hamburger Dennis Diekmeier resümierte: „Wir haben uns in alles reingeworfen. Es war ein harter Kampf, aber am Ende können wir mit dem Punkt zufrieden sein.“

Besondere Verbindung

Ob die Hamburger Anhänger die Heimfahrt zufrieden angetreten haben, ist nicht überliefert. Dabei haben die Fans der Schwarz-Weißen ihren Teil dazu beigetragen, dass sich die Gäste aus dem hohen Norden wohlfühlen. Bereits am Samstag trafen sich beide Fanlager auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt und machten anschließend eine gemeinsame Bootstour auf dem Neckar. Zwischen dem großen HSV und dem selbst ernannten Ligazwerg herrscht seit dem ersten Zweitliga-Aufeinandertreffen im vergangenen Jahr eine ganz besondere Verbindung. Auch auf dem Platz ging es bei lediglich zwei Gelben Karten beinahe freundschaftlich zu.

Im Vergleich zur Vorwoche stellte SVS-Coach Uwe Koschinat seine Mannschaft auf zwei Positionen um: Leart Paqarada hatte seine Sperre abgesessen und rückte für Sören Dieckmann wieder in die Startformation. Marlon Frey ersetzte den verletzten Robin Scheu.

In der Anfangsphase waren es aber die üblichen Verdächtigen, die für Gefahr im Hamburger Strafraum sorgten: Aziz Bouhaddouz probierte es per Fallrückzieher (4.), und Kevin Behrens verpasste eine Hereingabe im Fünfmeterraum (15.). Die Hamburger wurden dann aber immer gefährlicher: Zunächst rettete SVS-Schlussmann Martin Fraisl gegen Martin Harnik, dann schoss Jeremy Dudziak über das Gehäuse. Im Grunde war es nur noch eine Frage der Zeit, wann die Hansestädter treffen würden. Doch wie aus dem Nichts lag der Ball dann im Tor des HSV: Nach einem Eckball stieg Zhirov am höchsten und köpfte ein (39.). Beinahe hätte Bouhaddouz den Spielstand noch vor der Pause sogar auf 2:0 gestellt.

Nächsten Sonntag kommt Kiel

Nach Wiederbeginn schaltete Hamburg noch einen Gang höher und wurde dafür dann auch endlich belohnt: Lukas Hinterseer warf sich in einen Schuss von Harnik hinein und bugsierte den Ball über die Linie (75.). In der Schlussphase setzte die Koschinat-Elf auf Konter. Die größte Möglichkeit vergab Behrens, dem vor Daniel Heuer Fernandes die Nerven versagten. „Das hätte der Big Point sein können“, sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca und erklärte weiter: „Wir sind zufrieden mit dem einen Punkt. Die Mannschaft kann stolz auf ihre Leistung sein, denn der Gegner spielt normalerweise in einer anderen Liga.“

Zwingend erkennbar war der Klassenunterschied nicht, so dass der SV Sandhausen, der seit mittlerweile sieben Partien ungeschlagen ist, mit einer breiten Brust in das letzte Duell des Kalenderjahres gehen dürfte. Das Heimspiel gegen Holstein Kiel findet am kommenden Sonntag statt.

