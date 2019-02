Elfmeter-Ärger am Hardtwald

Sandhausen.Ein äußerst zweifelhafter Foulfelfmeter verhinderte den so dringend benötigten Heimsieg des SV Sandhausen und bescherte dem SV Darmstadt 98 gestern Abend in einem hochemotionalen Spiel einen Auswärtspunkt. Das 1:1 sorgt dafür, dass die Südhessen den Abstand zur Abstiegszone in der 2. Fußball-Bundesliga bewahrten.

Wie erwartet hatte Trainer Uwe Koschinat die beiden zuletzt gelbgesperrten Philipp Förster und Rúrik Gíslason wieder in die Startelf beordert. Und die beiden zeigten, warum sie unverzichtbar in der Sandhäuser Elf sind. Denn sie waren entscheidend daran beteiligt, dass die Gastgeber vor 7624 Zuschauern nicht nur kämpferisch, sondern vor allem spielerisch deutlich präsenter waren als die Südhessen. Die erste halbe Stunde gehörte eindeutig dem SVS, der folgerichtig durch Fabian Schleusener in Führung ging (24.). Dazu war allerdings eine Standardsituation notwendig, denn der Stürmer traf nach einem Eckball. Denn das Manko in einem guten Spiel der Sandhäuser war, dass sie sich zwar immer wieder in vielversprechende Situationen brachten, aber die Aktionen nicht zu Ende spielten, der entscheidende Abschluss blieb aus.

Der überraschende Ausgleichstreffer für die Darmstädter sorgte dann noch lange für Diskussionen rund um den Hardtwald, vor allem sein Zustandekommen: Denn während Schiedsrichter Lasse Koslowski beim Zweikampf zwischen Tim Knipping und dem fallenden Marvin Mehlem nach kurzem Zögern auf Elfmeter entschied, hatten viele im Stadion gar keine Berührung gesehen. „Natürlich habe ich ihn nicht berührt,“ war Knipping auch nach Spielschluss noch erbost. Er habe nur die Schussbahn geblockt, dann sei Mehlem zu Boden gegangen. „Und dann lügt er dem Schiedsrichter auch noch ins Gesicht, “ schimpfte der Innenverteidiger. Dass Tobias Kempe den Elfmeter sicher versenkte (34.), war eine Erinnerung ans Hinspiel, denn schon damals hatte er zum 1:1 getroffen.

Der Ausgleich brachte die Gastgeber etwas aus dem Tritt und die Darmstädter besser in die Partie. Doch nach der Pause waren die Sandhäuser erst wieder hellwach, die Partie wurde aber immer zerfahrener. Zwar hatte der SVS insgesamt mehr vom Spiel, nutzte aber keine der Chancen. Beinahe hätte Kempe sogar noch per Freistoß zum zweiten Mal getroffen (69.), aber das wäre auch zu viel des Guten gewesen.

