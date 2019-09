Emotionales Wiedersehen

Karlsruhe/Sandhausen.Fragt man beim Karlsruher SC den Flügelstürmer Manuel Stiefler, so hat die Zweitligapartie in Nürnberg am Samstag (13 Uhr/Sky) eine besondere Bedeutung. Natürlich auch, weil sein Trainer Alois Schwartz nach dem 1:0-Sieg gegen seinen früheren Verein SV Sandhausen den nächsten Dreier gegen einen weiteren Ex-Club folgen lassen will. Beim FCN war er im März 2017 nach nur neun Monaten an einer zu hohen Erwartungshaltung und mangelndem Rückhalt der Verantwortlichen gescheitert.

„Ich bin mir sicher, dass er da gerne gewinnen möchte. Man will ja immer dem Ex-Verein auch zeigen, dass man zu Unrecht wegmusste oder dass man sich weiterentwickelt hat“, glaubt der gebürtige Oberfranke Stiefler, der einst selbst beim Club unter Vertrag stand. Gegen Sandhausen war er es, der bei seinem ersten Startelfeinsatz der Saison den KSC mit seinem Treffer zurück in die Spur schoss.

Duell der Traditionsvereine

Im Gegensatz zu KSC-Coach Schwartz hat er weitgehend positive Erinnerungen an den FCN – und freut sich auf viele alte Bekannte. Die Traditions-Aura, mit der sich die beiden Bundesliga-Gründungsmitglieder gerne umgeben, fasziniert Stiefler und Schwartz gleichermaßen. Blenden lassen will er sich von altem Glanz allerdings nicht. „Man muss den Ist-Zustand beider Vereine sehen. Das wird oft übersehen. Da werden Erwartungshaltungen geschürt, die natürlich von früheren Zeiten her kommen“, sagt der 52-Jährige.

Und meint damit auch die Hoffnungen, die viele Fans mit den großen Namen verbinden. Natürlich, sagt Schwartz, sei Nürnberg neun Mal deutscher Meister geworden: „Aber das letzte Mal war 1968. Das ist schon über 50 Jahre her.“ Und auch der Titel des Karlsruher SC sei „vor dem 1. Weltkrieg“ errungen worden.

Und so geht es, da sind sich Stiefler und Schwartz einig, am Samstag eben doch nur um drei Punkte. „Am liebsten möchten wir alle 34 Spiele gewinnen. Deswegen ist der Unterschied zu anderen Spielen auch nicht wirklich riesengroß“, erklärt Stiefler. Dass dieses Unterfangen zumindest am Samstag gelingen kann, davon ist sein Trainer überzeugt. „Wir müssen aber das Herz in die Hand nehmen“, fordert er. Das habe sein Team gegen Sandhausen am Anfang nicht so hinbekommen. „Weil wir noch die vielen Fragezeichen im Kopf hatten“, glaubt er. Die, so hofft er, sind nach dem Erfolgserlebnis wieder verschwunden.

Der SV Sandhausen kann sein Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (13 Uhr/Sky) indes fast in Bestbesetzung bestreiten. Nur noch Markus Karl, der sich nach einem Kreuzbandriss im Aufbautraining befindet, steht Uwe Koschinat nicht zur Verfügung. Auch Rurik Gislason hat das Training in vollem Umfang bestritten. Er hatte sich beim 0:1 gegen den Karlsruher SC eine blutige Kopfverletzung zugezogen.

Dennoch sieht sich der Trainer des Tabellensechsten im Heimspiel gegen den Vorletzten nicht unbedingt in der Favoritenrolle. „Wir tun gut daran, den VfL Bochum nicht am Tabellenstand zu messen, sondern an der Art und Weise, wie er bislang gespielt hat“, sagte Koschinat am Donnerstag. Der Revierclub hat bislang erst drei Punkte in sechs Spielen eingefahren, hat dabei allerdings jedes Mal klare Rückstände noch in Unentschieden umgewandelt.

Gegen Bochum könnte Bessar Halimi sein Debüt feiern. Der 24-Jährige war von Bröndby Kopenhagen als Ersatz für Philipp Förster nach Sandhausen gewechselt. dpa

