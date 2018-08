Erst Berlin, dann Köln

Anzeige

Sandhausen.Fußball-Zweitligist SV Sandhausen empfängt am Sonntag, 2. September, im BWT-Stadion am Hardtwald den 1. FC Union Berlin. Drei Wochen später gastiert dann am Freitag, 21. September, Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln in der Kurpfalz. Für die Begegnung gegen Union Berlin startet der freie Karten-Verkauf am heutigen Dienstag im Fanshop am BWT-Stadion am Hardtwald, im Onlineshop sowie bei der Vorverkaufsstelle der Sparkasse Sandhausen.

Für das Heimspiel gegen den 1. FC Köln beginnt der Karten-Vorverkauf zunächst für Mitglieder und Dauerkartenbesitzer am kommenden Dienstag, 14. August. Pro Kunde sind maximal sechs Tickets erhältlich. Der freie Verkauf beginnt am Dienstag, 28. August, im Fanshop am BWT-Stadion am Hardtwald, im Onlineshop sowie bei der Vorverkaufsstelle der Sparkasse Sandhausen.