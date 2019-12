Heimstärke gegen Auswärtsstärke

Sandhausen.Mit einem Sieg gegen Holstein Kiel will der SV Sandhausen seine Erfolgsserie ausbauen und nach der starken Hinrunde einen erfolgreichen Jahresabschluss in der 2. Fußball-Bundesliga feiern. Nach zuletzt sieben Spielen ohne Niederlage glaubt Trainer Uwe Koschinat, dass der Tabellenneunte auch am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) in der letzten Partie vor der Winterpause nicht nachlassen wird. „Kiel ist extrem auswärtsstark, aber wir sind auch eine Heimbastion“, sagt Koschinat.

Der Tabellenzehnte aus Schleswig-Holstein ist vor dem 18. Spieltag das zweitstärkste Auswärtsteam der 2. Liga. Dennoch fordert Koschinat einen Sieg von seiner Mannschaft, die voraussichtlich in Bestbesetzung antreten kann. dpa

