Höhn behält das Siegerlächeln

Darmstadt. Immanuel Höhn atmete tief durch, nahm dann seine Mitspieler vom SV Darmstadt 98 in den Arm und grinste. Dem Innenverteidiger des Fußball-Zweitligisten dürfte nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg im Hessen-Kurpfalz-Derby gegen den SV Sandhausen ein großer Stein vom Herzen gefallen sein. Höhn war zwar zunächst derjenige, der die „Lilien“ per Kopf in Führung gebracht hatte (59.). Er war aber auch

