Hoffen auf Gislason

Sandhausen.Mit Andrew Wooten (Philadelphia Union) und dem Ex-Waldhöfer Fabian Schleusener (1. FC Nürnberg) sind zwei Stürmer weg, die in der vergangenen Saison 28 der 45 Tore für den SV Sandhausen erzielten. Ersatz fanden die Hardtwälder in den Niederlanden und in den eigenen Reihen: Mario Engels kam von Roda Kerkrade, der isländische Nationalspieler Rurik Gislason (Bild) verlässt außerdem seinen angestammten Platz auf der Außenbahn und wechselt ins Sturmzentrum. Trainer Uwe Koschinat sieht in ihm einen Spieler, der den Unterschied ausmachen kann und attestiert dem in der Saisonvorbereitung stark auftrumpfenden Gislason eine „erstaunliche Form“.

Klar ist: Der SVS wird ihn die gesamte Saison über in einer blendenden Verfassung benötigen, um den angestrebten Klassenerhalt zu sichern. „Wir wünschen uns eine sorgenfreie Runde und dass wir so schnell wie möglich die 40-Punkte-Marke erreichen“, sagt der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca vor dem Auftakt am Samstag bei Holstein Kiel. mast

