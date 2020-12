HSV schießt Sandhausen ab

Hamburg.Der Hamburger SV hat sich mit dem zweiten Sieg nacheinander aus seiner Herbstkrise geschossen. Die Norddeutschen setzten sich am Dienstagabend in der 2. Fußball-Bundesliga mit 4:0 (1:0) gegen den SV Sandhausen durch. Torjäger Simon Terodde erzielte dabei seinen sechsten Doppelpack (30., 67. Minute) der Saison. Amadou Onana mit seinem ersten Zweitliga-Treffer (78.) und Josha Vagnoman (90.+2) erhöhten. Zumindest für eine Nacht kletterte der HSV an die Tabellenspitze. Die Kurpfälzer waren lange das agilere, mutigere Team und schossen häufiger aufs Tor des Gegners. Dennoch gingen die Gäste leer aus. Am Mittwoch kann der SVS auf einen Abstiegsplatz fallen. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020