Julius Biada startet beim SVS durch

Sandhausen.Ja, es gab sie, die Zweifel an Julius Biada. Sie sollten aber spätestens nach den gezeigten Leistungen im Kalenderjahr 2020 verschwunden sein. Der 27-Jährige ist eines der Gesichter, die für den Aufschwung beim SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga stehen.

Ein Doppelpack beim kuriosen 4:4-Remis in Bochum, ein Treffer bei der 1:3-Schlappe in Aue, aber dann eben auch Treffer beim 3:1-Erfolg gegen Hannover 96 sowie beim 2:1-Sieg am Freitagabend in Fürth. Die Statistik belegt: Biada ist am Hardtwald angekommen.

Immer wieder wurde er von kleineren Verletzungen zurückgeworfen. Dazu kam, dass er bei seinen vorherigen Stationen Eintracht Braunschweig und 1. FC Kaiserslautern nur selten sein Leistungsvermögen abrufen konnte. Jetzt startet er durch. „Ich habe immer an diesen Spieler geglaubt. Viele Menschen konnten nicht nachvollziehen, wie ein Spieler, der in der 3. Liga gar keine Rolle mehr gespielt hat, wieder den Sprung in die 2. Liga schaffen soll. Aber ich habe einfach ein Faible für ihn“, sagt Trainer Uwe Koschinat, der schon bei Fortuna Köln mit Biada zusammengearbeitet hat.

Traumtor in Fürth

An vorderster Front harmoniert er prächtig mit Sturmkollege Kevin Behrens, der im Frankenland einen Elfmeter zum 1:0 verwandelte. Kurz vor der Pause ließ dann Biada sein ganzes Können aufblitzen. Mit einem Wackler schüttelte er Marco Caligiuri ab und schlenzte den Ball ins lange Eck – ein Treffer der Kategorie „Traumtor“. Zwar verkürzte Daniel Keita-Ruel noch auf 1:2, doch der SVS steht mit jetzt 39 Punkten und drei Siegen nacheinander kurz vor dem Klassenerhalt.

Mit Blick auf den Negativstrudel, in dem sich der SVS vor knapp einem Monat noch befand, ist die mittlerweile erarbeitete Ausgangslage umso erstaunlicher. Nach dem ersten Spiel nach der Corona-Zwangspause befand sich Sandhausen am Abgrund. „Wir dürfen die Augen vor diesem Trend nicht verschließen“, mahnte Koschinat, nachdem seine Mannschaft acht Spiele in Folge nicht gewonnen hatte. Den Absturz in die Drittklassigkeit vor Augen, berappelten sich die Stehaufmännchen vom Hardtwald binnen kürzester Zeit. Der Klassenerhalt ist zum Greifen nah, bekräftigt auch Präsident Jürgen Machmeier: „So wie die Mannschaft jetzt auftritt, bin ich davon überzeugt, dass wir noch einige Punkte holen werden.“

Das Selbstvertrauen ist zurück, obwohl das Restprogramm hart scheint. Zunächst gastiert am Freitag Spitzenreiter Arminia Bielefeld am Hardtwald. Danach geht es zum schwäbisch-kurpfälzischen Derby gegen den Traditionsverein VfB Stuttgart. Am vorletzten Spieltag reist Schlusslicht Dynamo Dresden an und zum Abschluss geht es für den SVS zum Hamburger SV. Trainer Koschinat mahnt: „Wir wissen, dass unser finales Programm ein sehr schwieriges ist, aber wir haben den Klassenerhalt und eine gute Platzierung selbst in der Hand.“ red/ü

