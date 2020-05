Klingmanns Märchen steht Meyer im Weg

Sandhausen.Es wäre wohl wieder eines dieser Spiele gewesen, nach denen man gesagt hätte: Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Keine einzige Minute hatte Philipp Klingmann vor dem 25. Spieltag in der 2. Bundesliga für den SV Sandhausen absolviert. Am vergangenen Wochenende kamen in Aue die ersten 44 Minuten auf das Konto des 32-Jährigen, als er nach der Pause eingewechselt wurde. Zuvor hatte Rechtsverteidiger Dennis Diekmeier die Rote Karte gesehen.

In Aue lieferte Klingmann eine solide Leistung ab und qualifizierte sich so für seinen ersten Startelf-Einsatz seit dem 21. Dezember 2018. Im ersten Heimspiel seit der Corona-Unterbrechung hatte Klingmann am Samstag gegen Jahn Regensburg die große Chance, sein eigenes Märchen zu vollenden. Freistehend tauchte er vor dem Tor auf, doch statt den Ball zum 1:0 für Sandhausen ins Tor zu schießen, wartete er ab, schlug einen Haken – und scheiterte mit seinem Abschluss an Spielverderber Alexander Meyer im Jahn-Gehäuse. Dieser hielt dadurch den 0:0-Endstand für seine Farben fest und unterstrich mit seiner Tat, dass Klingmanns Kernkompetenz eher im Verteidigen und nicht im Toreschießen liegt. Beim Schützen überwog dennoch das Positive: „Wir sind froh, dass wir endlich mal wieder kein Tor kassiert haben. Es war unsere Devise, zu Null zu spielen und das hat geklappt. Wenn ich dann auch noch an meine eigenen Chancen denke, wäre mehr möglich gewesen, aber das Quäntchen Glück hat gefehlt.“

„Hat mir Spaß gemacht“

Ein Glücksfall war seine Hereinnahme dennoch. Dabei profitierte er von der Sperre, die Kapitän Diekmeier absitzen musste. In der Fünferkette, auf die SVS-Trainer Uwe Koschinat zum ersten Mal in dieser Saison gesetzt hatte, erledigte Klingmann seinen Job vorbildlich. Spaß hatte er auch, obwohl die Ränge leer blieben: „Es war zwar komisch, weil man es gewohnt ist, vor Zuschauern zu spielen. Aber es hat mir eine Menge Spaß gemacht, endlich mal wieder auflaufen zu dürfen.“ Die fehlende Spielpraxis war ihm nicht anzumerken, bestätigte auch Coach Koschinat: „Es ist völlig verständlich, dass er zunächst Sicherheit in sein Spiel gebracht hat. Darüber hinaus hat er in einer veränderten Grundordnung gespielt, die ihm zum Glück nicht fremd ist. Aber er war sofort in seinen Spielabläufen drin und hatte ein gutes Gefühl für seine Seite.“

Trotzdem trauerte auch der Trainer der vergebenen Chance in der 61. Minute nach: „Er hat eine seiner Waffen eingesetzt, die Ruhe behalten und das Spiel nach innen verlagert, leider hat jedoch der Torwart überragend reagiert.“

Eine Reaktion zeigte auch der SVS nach der 1:3-Schlappe in Aue. Bei der Geisterspiel-Premiere im eigenen Stadion präsentierte er sich von Beginn an wach und aggressiv. Der nach seiner abgesessenen Gelbsperre wieder spielberechtigte Kevin Behrens hatte die erste Möglichkeit (5.), später scheiterten Robin Scheu und Denis Linsmayer (24./38.). „Wir müssen mit dem Ergebnis zufrieden sein. Mit der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, bin ich es auf jeden Fall“, sagte Koschinat.

Allerdings verschließt der 48-Jährige die Augen nicht vor dem Negativtrend, der SVS ist seit acht Partien ohne Sieg. Koschinat sagt aber: „Die Mannschaft stemmt sich gegen diese Serie. Wenn wir die gezeigte Leistung noch häufiger wiederholen können, bin ich mir sicher, dass wir auch wieder Dreier einfahren werden.“ Die nächste Möglichkeit bietet sich schon am Dienstag (18.30 Uhr), wenn der SVS beim Abstiegskonkurrenten Wehen Wiesbaden gastiert. Dort wird Klingmann schon wieder auf der Bank Platz nehmen müssen, denn an einem gesunden Diekmeier gibt es für den gebürtigen Heidelberger kein Vorbeikommen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.05.2020