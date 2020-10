Linsmayer ärgert sich über unglückliches Handspiel

Sandhausen.Mit der gewünschten Reaktion hat es nicht ganz geklappt, dennoch hat sich der SV Sandhausen im Fußball-Zweitligaspiel gegen den SC Paderborn einen Punkt erkämpft. Vor leeren Rängen trennte sich die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat am Sonntag von den Ostwestfalen 1:1 (1:1). Positiv herauszustellen ist dabei die deutlich stabilere Leistung in der Defensive. Gefährliche Torraumszenen blieben aber über weite Strecken aus.

Nach der ersten Punkteteilung der Saison sagte SVS-Präsident Jürgen Machmeier: „Es war ein verdientes Unentschieden, mit dem ich zufrieden bin. Wir haben etwas gebraucht, aber dann haben wir uns ein paar Chancen erspielt. Leider waren wir nicht konsequent genug. Auf der anderen Seite hat aber auch der SC Paderborn gezeigt, dass er Fußball spielen kann.“ Wie angekündigt hatte sich Koschinat dazu entschieden, die Formation nach dem desaströsen Auftritt bei der 0:3-Niederlage beim KSC zu verändern. Gegen die quirligen Paderborner setzte der Coach auf eine Viererkette. Außerdem stand Denis Linsmayer nach auskurierter Gehirnerschütterung ebenso in der Startformation wie Neuzugang Alexander Esswein.

Harte Entscheidung

Es war aber Linsmayer, der nach nicht einmal einer halben Stunde im Blickpunkt stand. Nach einem Heber in den Strafraum blockte der 29-Jährige Kai Pröger vom Tor weg. Dabei fiel ihm der Ball auf die Hand und Schiedsrichter Benjamin Cortus entschied auf Strafstoß – eine harte, aber richtige Entscheidung. „Das war sehr unglücklich. Ich bekomme den Ball zuerst ins Gesicht und dann springt er mir an die Hand. So ganz verstehe ich diese Regel nicht“, erklärte Linsmayer. Dennis Srbeny behielt die Nerven und erzielte das erste Auswärtstor des SCP in dieser Saison (28.).

Sandhausen brauchte etwas, um sich zu sammeln. Während Dennis Diekmeier aus der Distanz verzog, machte es Robin Scheu besser – 1:1 (33.). Kurz vor der Pause versuchte Esswein sein Glück, doch sein akrobatischer Schuss aus der Drehung prallte an die Latte. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Mannschaften. Für Linsmayer überwog das Positive: „Wir haben über die gesamte Spielzeit stabil gestanden. Das war viel besser als zuletzt.“ Dementsprechend könnte es sein, dass Koschinat an der Viererkette festhält.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020