Neuaufbau mit Koschinat bei Abstieg

Sandhausen.Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist SV Sandhausen steht vor wegweisenden Wochen. Im Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue am Samstag (13 Uhr/Sky) und in der anschließenden Partie beim 1. FC Magdeburg brauchen die Kurpfälzer dringend Punkte, um im Kampf um den Klassenverbleib nicht vorzeitig den Anschluss zu verlieren. „Wir sind in einer Situation, in der wir möglichst alle Heimspiele gewinnen müssen“, sagte Trainer Uwe Koschinat: „Meine Mannschaft ist intelligent. Sie weiß, dass sie in der Pflicht ist und jetzt liefern muss.“

Verträge verlieren Gültigkeit

Innenverteidiger Tim Kister ist wegen der fünften Gelben Karte gesperrt, der Abwehrchef hätte wegen eines Bänderrisses im Knöchel aber ohnehin nicht mitwirken können. Bis zur Partie in Magdeburg will er wieder fit sein. Abwehrspieler Markus Karl wird gegen Aue trotz einer Platzwunde am Kopf wohl auflaufen können.

Für den Fall des Abstiegs nach dann sieben Jahren Zugehörigkeit zur Zweiten Liga stünde Sandhausen, das derzeit einen direkten Abstiegsplatz belegt, vor einem Neuaufbau, erklärte Sportchef Otmar Schork. Bis auf wenige Ausnahmen würden in der Dritten Liga alle Spielerverträge ihre Gültigkeit verlieren. Der Trainer soll dagegen auf jeden Fall weitermachen, meinte Präsident Jürgen Machmeier.

Rückblickend auf die 1:3-Niederlage beim 1. FC Köln sagte Koschinat. „Ich war sauer. Es gab mehrere Faktoren, die für einen Punktgewinn gesprochen haben. Es war sehr ärgerlich, dass wir bei all dem Lob und der Anerkennung ob der gezeigten Leistung nichts mitgenommen haben“, sagte der Trainer: „Wir dürfen uns nicht jede Leistung schönreden lassen. Wir haben den Kölnern das Leben schwer gemacht und das lag bei Weitem nicht nur daran, dass sie einen schlechten Tag hatten.“ Umso bitterer sei es, dass der Auftritt nicht von Erfolg gekrönt war. dpa/red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019