Noch in der Warteschleife

Anzeige

Sandhausen.Es hätte der ganz große Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga sein können. Doch nach dem 1:1 (1:0) im Heimspiel gegen Darmstadt 98 muss der SV Sandhausen weiter zittern. Zwar sind die Abstiegssorgen bei fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang wohl nur noch theoretischer Natur, im völlig verrückten Unterhaus darf sich aber keine Mannschaft, die noch nicht endgültig gerettet ist, vorzeitig zurücklehnen. „Wir sind in dieser Saison immer stabil aufgetreten. Natürlich ist es im Tabellenkeller eng, aber ich mache mir keine Sorgen. Ich bin davon überzeugt, dass wir es packen werden“, versprüht Geschäftsführer Otmar Schork Optimismus.

Doch speziell für ihn ist die noch ungeklärte Ligen-Zugehörigkeit ein Problem, denn die Unsicherheit erschwert die Kaderplanung. Die Verträge diverser Leistungsträger laufen aus. Die Situation ist Schork aber aus den Vorjahren bekannt: „Wir müssen damit leben, dass unsere Spieler auf der Liste von anderen Vereinen stehen. Aber wir haben gute Argumente, sie weiter an den SVS zu binden.“ Außerdem bekräftigt er: „Wir haben über 20 Spieler schon sicher unter Vertrag.“ Das beweist: Auch hier wird Sandhausen immer stabiler. Und mit dem Gerücht um einen möglichen Abgang von Trainer Kenan Kocak beschäftigt sich Schork ebenfalls nicht: „Wir sind da gelassen. Es gibt klare Absprachen zwischen Kenan Kocak und mir. Und ich möchte betonen, dass wir gemeinsam an der Zukunft des Vereins arbeiten.“

Linsmayer im Fokus

Zu den Spielern deren Vertrag ausläuft, zählt Denis Linsmayer (Bild). Der SVS-Torschütze war gegen Darmstadt einer der Aktivposten und rettete im eigenen Strafraum auf der Linie für den bereits geschlagenen Torwart Marcel Schuhen. Mit solchen Leistungen macht der 26-Jährige auf sich aufmerksam: „Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass es keine anderen Angebote gäbe. Aber es gibt noch keine Tendenz. Ich fühle mich hier wohl und habe mich zu einem Führungsspieler entwickelt. Das darf man nicht vergessen.“