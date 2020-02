Sandhausen.Christian Eichner darf aufatmen: Der Interimstrainer des Karlsruher SC hat seinen ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga eingefahren. Ausgerechnet beim kurpfälzischen Nachbarn SV Sandhausen gelang dem KSC mit einem 2:0 (2:0)-Erfolg ein Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Für Innenverteidiger Daniel Gordon schloss sich durch den Derbysieg in der Fremde ein Kreis: „Bisher haben wir in der Liga erst zwei Mal zu Null gespielt und das bislang letzte Mal war beim 1:0 im Hinspiel. Das macht mich schon glücklich.“

In einem ganz anderen Gemütszustand zeigte sich sich nur drei Meter entfernt SVS-Geschäftsführer Volker Piegsa. Aufgrund des anhaltenden Negativtrends polterte er: „Das war eine Katastrophe, einfach viel zu wenig. Wir haben Biss und Leidenschaft vermissen lassen und uns phasenweise wie ein Absteiger präsentiert.“ Er warnt: „Wenn jetzt nicht alle aufgewacht sind, dann wird es noch einmal ganz eng.“

Angekratztes Nervenkostüm

Das einst komfortable Polster der Schwarz-Weißen ist geschrumpft. Mittlerweile beträgt der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz, auf dem momentan der KSC mit 24 Punkten steht, nur noch drei Zähler. Das Nervenkostüm von SVS-Coach Uwe Koschinat ist ebenfalls angekratzt: „Das ist eine ganz bittere Situation für uns. Der Trend und die Zahlen sprechen momentan für sich.“ Und die Zahlen sind besorgniserregend: Sandhausen wartet nicht nur seit mittlerweile vier Partien auf einen Sieg, sondern auch auf einen eigenen Treffer.

Im Nachbarschaftsduell gegen Karlsruhe sprang nicht eine Großchance heraus. Schon die Anfangsphase verschliefen die Hausherren vor 8469 Zuschauern komplett. „Wenn ich es verpasst habe, im Vorfeld darauf hinzuweisen, dass wir von Beginn an in die Zweikämpfe gehen und die Laufduelle annehmen müssen, dann nehme ich das auf meine Kappe. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich das versäumt habe“, war Koschinat verärgert darüber, dass sein Team nach den Treffern der beiden Winter-Neuzugänge Jerôme Gondorf (12.) und Änis Ben-Hatira (22.) bereits früh in Rückstand geraten war. Beim KSC hatte man sich diesen Start erhofft, bestätigte Eichner: „Die Trainingswoche war hervorragend. An sich bedeutet das wenig, aber die Jungs waren von Beginn an da, haben dominant gespielt und auch in der Höhe verdient gewonnen.“

Koschinat hatte nach der 0:1-Pleite beim SV Darmstadt 98 sechs Wechsel in der Startformation vorgenommen und die taktische Ausrichtung verändert. Er begnadigte unter anderem Rúrik Gislason, der zum ersten Mal seit dem 9. November 2019 wieder von Beginn an ran durfte. Der Isländer konnte das Vertrauen aber ebenso wenig rechtfertigen wie viele seiner Mitspieler. Da er sich jedoch auch noch eine frühe Gelbe Karte einhandelte und nach einem weiteren Foul kurz vor dem Platzverweis stand, nahm ihn Koschinat wieder heraus. Kapitän Dennis Diekmeier legte den Finger in die Wunde: „Das war von einigen Jungs zu wenig. Wichtig ist, dass wir die positiven Dinge herausfiltern und wieder an uns glauben.“

Vertrauen in Eichner

Der Glaube an den Klassenerhalt ist beim KSC derweil zurück. Der frühere Sandhausen-Mittelfeldspieler Manuel Stiefler erklärte: „Das war ein Schritt nach vorn. Wir haben ein schweres Spiel erwartet, aber dank der frühen Tore haben wir uns das Leben leichter gemacht.“ Zu einigen seiner früheren Teamkollegen pflegt der 31-Jährige immer noch eine enge Freundschaft. Schon beim Hinspielerfolg, als er selbst den Siegtreffer erzielte hatte, hatte er mit Denis Linsmayer um ein Abendessen gewettet. Diesmal habe es zwar keine Absprache gegeben, Stiefler sagte aber: „Vielleicht lade ich ihn diesmal ein, um ihn wieder aufzumuntern.“

Aufmuntern muss man Christian Eichner indes nicht. Nach vier Punkten aus drei Ligaspielen spricht KSC-Präsident Ingo Wellenreuther dem jungen Trainer sein Vertrauen aus. „Wir schauen von Spiel zu Spiel und dann bis zum Ende der Saison und dann vielleicht noch weiter“, lässt der 60-Jährige Raum für Spekulationen. Fakt ist: Der KSC hat am 23. Spieltag ein Lebenszeichen gesendet und Sandhausen tief in die Krise gestürzt. „Wir sind im Abstiegskampf angekommen“, weiß auch Diekmeier, was die Stunde geschlagen hat.

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020