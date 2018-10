Realist Koschinat

Sandhausen.Der traumhafte Einstand von Uwe Koschinat soll für den SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga die Wende zum Guten einleiten, der neue Trainer aber blieb realistisch. „Es wäre töricht zu behaupten, es wäre was Größeres geschafft“, sagte Koschinat nach dem 4:0 (1:0) gegen den FC Ingolstadt. „Es war das Spiel des Vorletzten gegen den Letzten. Wenn du in der Liga bleiben willst, musst du das auch gewinnen.“

Der langjährige Coach von Fortuna Köln hatte erst wenige Tage zuvor die Nachfolge des zuletzt glücklosen Kenan Kocak angetreten und die Kurpfälzer auf Anhieb zum ersten Heimsieg seit Ende Januar geführt. „Die Drucksituation war groß“, sagte Koschinat und lobte: „Ich musste die Mannschaft nicht motivieren. Das ist aber kein ‘Koschinat-Phänomen’, sondern etwas, was in dieser Truppe steckt. Sie hat eine unglaubliche Lust entwickelt, Fußball zu spielen.“

Erste Heimtore

Sandhausen verbesserte sich dank der ersten Heimtore der Saison durch Andrew Wooten (7. Minute/Foulelfmeter) und Denis Linsmayer (66.) sowie einem Doppelpack von Fabian Schleusener (78./86.) vor 5653 Zuschauern vom vorletzten Platz auf den Relegationsrang.

„Wir müssen jetzt genau da weitermachen und einen kleinen Lauf starten“, forderte Torschütze Wooten. „Der Trainer hat uns gut aufgestellt. Wir alle haben uns nach dem Trainerwechsel selbst hinterfragt und schauen jetzt nach vorne.“ Die Partie beim SC Paderborn am Samstag ist zumindest vom Tabellenstand her deutlich schwieriger. dpa

