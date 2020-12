Rick Wulle: „Das ist natürlich bitter“

Sandhausen.Über vier Jahre musste sich Rick Wulle gedulden, ehe er in der 2. Fußball-Bundesliga wieder einmal von Beginn an auf dem Feld stehen durfte. Positiv in Erinnerung wird dem Torhüter der Ausflug am Dienstagabend zum Hamburger SV aber nicht bleiben, der SV Sandhausen kassierte eine 0:4 (0:1)-Klatsche. „Das ist natürlich bitter. Wir waren gut im Spiel und dann schlägt es vier Mal ein“, sagte

...