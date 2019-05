Sandhausen feiert am Hardtwald

Sandhausens Trainer Uwe Koschinat hatte allen Grund zu jubeln. © dpa

Regensburg/Sandhausen.Auf der Facebook-Seite des SV Sandhausen herrschte pure Euphorie. „Das war’s, haben sie gesagt. Die sind weg, haben sie gesagt. Heute sagen WIR!: ACHTES JAHR 2. LIGA, WIR! KOMMEN!!!!!!!!!!“, schrieb der SVS nach dem 2:2 bei Jahn Regensburg, der den Kurpfälzern final den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Liga sicherte. Der FC Ingolstadt als 16. muss nach dem 2:4 in Heidenheim in die beiden Relegationsduelle gegen den Drittliga-Dritten SV Wehen Wiesbaden.

Sandhausen reichte am Sonntag nach einer lange Zeit schwachen Leistung ein glückliches 2:2 (1:1) beim SSV Jahn Regensburg zum direkten Klassenverbleib, weil der Konkurrent FC Ingolstadt 04 parallel beim 1. FC Heidenheim verlor. Daher wäre Sandhausen sogar bei einer Niederlage auf Rang 15 geblieben.

Kevin Behrens brachte die unsicher wirkenden Gäste vor 12 909 Zuschauern früh in Führung (5. Minute), aber ein Doppelpack des starken Regensburger Stürmers Hamadi Al Ghaddioui (42./60.) drehte die Partie zwischenzeitlich. Dann war es erneut Behrens, der kurz vor dem Abpfiff für den 2:2-Endstand sorgte (86.). Im Clubhaus am Hardtwaldt-Stadion feierte das SVS-Team nach seiner Rückkehr aus Regensburg mit den Fans bis in die Nacht den mit einem wahren Kraftakt geschafften Klassenerhalt.

Wehen optimistisch

Wehen Wiesbaden zeigte sich indes bereit für die Relegationsspiele gegen Ingolstadt. Den Hessen gelang beim Drittliga-Abschluss am Samstag mit einem 3:2 (2:1)-Sieg beim KFC Uerdingen eine erfolgreiche Generalprobe für die Entscheidungsspiele, der SVWW blickt auf eine erfolgreiche Saison mit toller Ausbeute zurück. „Die Mannschaft hat 70 Punkte geholt in einer sehr, sehr starken 3. Liga. Wir haben eine unheimliche Rückrunde gestartet und sehr, sehr gut gepunktet. Ich kann der Mannschaft nur Glückwünsche sagen“, erklärte Trainer Rüdiger Rehm, der einst in der 2. Liga für den SV Waldhof gegen den Ball trat.

