Sandhausen geht unter

Hannovers Patrick Twumasi (l.) jubelt, Alexander Rossipal ist bedient. © dpa

Hannover/Sandhausen.Ex-Trainer Kenan Kocak hat die Krise des SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga weiter verschärft. Durch die 0:4 (0:1)-Pleite bei Hannover 96 bleiben die Kurpfälzer im fünften Pflichtspiel nacheinander sieg- und torlos. Die Hausherren sprangen nach dem ersten Erfolg gegen Sandhausen in der Vereinsgeschichte wieder in die obere Tabellenhälfte.

Sandhausens Übungsleiter Michael Schiele

...