Sandhausen zu harmlos

Hamburgs Bakery Jatta (r.) foult Sandhausens Dennis Diekmeier. © dpa

Hamburg.Torgarant Pierre-Michel Lasogga hat den Hamburger SV zum Auftakt in das neue Fußball-Jahr vor einer bösen Überraschung bewahrt. Der Stürmer erzielte am Mittwochabend beim hoch verdienten 2:1 (1:0) gegen den SV Sandhausen beide Treffer für die Hanseaten und sicherte dem HSV mit seinen Saisontoren acht und neun weiter die Tabellenführung in der 2. Bundesliga. Der 27-Jährige traf erst in der 45., später noch einmal in der 68. Minute. Zwischenzeitlich hatte Andrew Wooten (65.) per Foulelfmeter völlig überraschend den Ausgleich für hoffnungslos unterlegenen Kurpfälzer erzielt.

Schon in den ersten 15 Minuten hatte der HSV Chancen durch Lewis Holtby (10.), Khaled Narey (14.) und Lasogga (15.). Erst kurz vor der Pause gelang Lasogga (45.) endlich die Führung. Allerdings stand Vorlagengeber Bakery Jatta im Abseits. Nach einem Zweikampf mit Jatta fiel der Ex-HSVer Dennis Diekmeier im Strafraum. Wooten verwandelte sicher den Elfmeter (65.). dpa

